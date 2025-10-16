Home > खेल > Bangladesh Cricket Team: बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर हुआ हमला, बाल-बाल बची टीम, अपने ही बने जान के दुश्मन!

Bangladesh Cricket Team: बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर हुआ हमला, बाल-बाल बची टीम, अपने ही बने जान के दुश्मन!

AFG vs BAN: इस वनडे सीरीज में बांग्लादेश का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही खराब रहा. पहले मैच में उसे 5 विकेट से हार मिली. इसके बाद दूसरा मैच उसने 81 रनों से गंवाया. सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में तो बांग्लादेश की टीम लक्ष्य से 200 रन दूर रह गई.

afg vs ban_Bangladesh Cricket team attacked_cricket
afg vs ban_Bangladesh Cricket team attacked_cricket

Bangladesh vs Afghanistan: बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेली गई वनडे सीरीज में बांग्लादेशी टीम को हार का सामना करना पड़ा. अफगानिस्तान की टीम ने वनडे सीरीज के तीनों मैच जीतते हुए बांग्लादेश का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. बांग्लादेश की टीम ने इससे पहले टी-20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को मात दी थी. ऐसे में बांग्लादेशी फैंस को पूरी उम्मीद थी कि बांग्लादेश की टीम वनडे सीरीज में भी अफगानिस्तान को मात दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं सका. अफगानिस्तान की टीम ने मोर्चा मार लिया और ये बात बांग्लादेशी फैंस को नागवार गुजरी. ऐसे में जैसे ही बांग्लादेश की टीम स्वदेश लौटी तो उन्हें अपने ही घर में फैंस के विरोध का सामना करनना पड़ा. जैसे ही बांग्लादेश की टीम एयरपोर्ट पर पहुंची तो फैंस ने खिलाड़ियों के सामने जमकर हूंटिंग की, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था? 

भड़के बांग्लादेशी फैंस ने किया हमला

खिलाड़ियों के खिलाफ हूटिंग करने तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद फैंस का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने खिलाड़ियों की गाड़ियों पर हमला तक बोल दिया. बांग्लादेशी खिलाड़ी मोहम्मद नईम शेख ने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर पूरी आपबीती सुनाई. मोहम्मद नईम शेख ने फेसबुक पर इस घटना के बारे में बताते हुए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, ‘हम जो मैदान में उतरते हैं, सिर्फ खेलते नहीं हैं, हम अपने देश का नाम अपनी छाती पर रखते हैं. लाल और हरा झंडा सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं है, यह हमारे खून में है. हर गेंद, हर रन, हर सांस के साथ, हम उस झंडे को गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं. हां, कभी-कभी हम सफल होते हैं, कभी-कभी नहीं. जीत आती है, हार आती है. यही खेल की सच्चाई है. हम जानते हैं कि जब हम हारते हैं, तो आपको दुख होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आप भी इस देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘लेकिन आज जिस तरह से हम पर नफरत की बौछार की गई, हमारे वाहनों पर हमले हुए, उससे सचमुच बहुत दुख हुआ. हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए प्यार और प्रयास में कभी कमी नहीं करते. हर पल, हम देश के लिए, लोगों के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं. हम सपोर्ट चाहते हैं, नफरत नहीं. आलोचना तर्क से हो, क्रोध से नहीं. क्योंकि हम सब एक ही झंडे की संतान हैं. चाहे हम जीतें या हारें, लाल और हरा रंग हमेशा हम सभी के लिए गर्व का स्रोत रहे, क्रोध का नहीं. हम लड़ेंगे, और हम फिर उठ खड़े होंगे, देश के लिए, आपके लिए, इस झंडे के लिए.’

naim sheikh post_bangladesh players attacked_afg vs ban

कैसे किया अफगानिस्तान ने क्लीन स्वीप?

इस वनडे सीरीज में बांग्लादेश का प्रदर्शन कुछ ज्यादा ही खराब रहा. पहले मैच में उसे 5 विकेट से हार मिली. इसके बाद दूसरा मैच उसने 81 रनों से गंवाया. सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में तो बांग्लादेश की टीम लक्ष्य से 200 रन दूर रह गई और सिर्फ 93 रनों पर सिमट गई. फैंस अपनी टीम के इस खराब प्रदर्शन को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के देश वापस लौटने के बाद उनकी गाड़ियों पर हमला बोल दिया. 

Tags: mohammad naim sheikh
