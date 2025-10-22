BCCI Fitness Update: दिग्गज ऑलराउंडर की टीम इंडिया में होने जा रही है वापसी, चोट की वजह से थे बाहर

Hardik Pandya India vs South Africa series: भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेल रही है. इसके बाद, भारतीय टीम मेज़बान देश के खिलाफ पांच टी20 मैच भी खेलेगी. ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 दोनों टीमों में शामिल किया गया है. नितीश को यह मौका हार्दिक पांड्या की चोट के कारण मिला है. नितीश ने पर्थ में अपना वनडे डेब्यू भी किया, जहां उन्हें पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप प्रदान की.

चोट से उबर रहे हैं हार्दिक

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर आई है. हार्दिक पांड्या अपनी चोट से उबरने की कगार पर हैं. उम्मीद है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज़ के लिए फिट हो जाएंगे. हार्दिक को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच से पहले बाएं पैर की जांघ में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाए थे. चोट के कारण वह पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए हैं.

भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम की घोषणा के दौरान कहा कि हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए फिट नहीं होंगे. हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी तब मिलेगी जब वह बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रिहैब शुरू करेंगे.

हार्दिक पांड्या 4 हफ़्तों तक ट्रेनिंग करेंगे

हार्दिक पांड्या 14 अक्टूबर को बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचे, जहां उनका रिहैब चल रहा है. हालांकि हार्दिक दिवाली के लिए मुंबई आए थे, लेकिन अब उन्होंने ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है. दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ के लिए पूरी तरह से फिट होने और वापसी के लिए वह लगभग 4 हफ़्तों तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे.

अच्छी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी. BCCI की मेडिकल टीम उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही है, क्योंकि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी हैं. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए, BCCI हार्दिक की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता.

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक का मानना है कि हार्दिक पांड्या की कमी खल रही है. कोटक ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हार्दिक जैसे खिलाड़ी का न होना हमेशा एक बड़ा नुकसान होता है. लेकिन पॉजिटिव साइड यह है कि नितीश रेड्डी को खेलने का समय मिल रहा है और हम उन्हें निखारने की कोशिश कर रहे हैं.

सीतांशु कोटक ने आगे कहा कि हर टीम को ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है और हम उन्हें उस भूमिका में ढालने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में यह अच्छी तैयारी है. फिर भी, कोई भी टीम हार्दिक जैसे खिलाड़ी को मिस करेगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होगी. इसके बाद पांच टी20 मैच खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत 9 दिसंबर से होगी.

