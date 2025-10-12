नामीबिया ने किया क्रिकेट का सबसे बड़ा उलट-फेर, जानें आखिरी 6 गेंदों में क्या-क्या हुआ

Namibia vs South Africa T20: क्रिकेट में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं.मगर नामीबिया क्रिकेट टीम ने जो किया वो शायद ही क्रिकेट के इतिहास में कभी हुआ हो. शनिवार को नामीबिया की टीम ने इतिहास रचते हुए रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हरा दिया. हाल ही में 2026 में होने वाले टी 20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली नामीबिया की टीम साउथ अफ्रीका के साथ किसी भी फॉर्मेट में ये पहला इंटरनेशनल मैच खेल रही था. साउथ अफ्रीका के साथ अपने पहले ही मुकाबले बड़ा उलट-फेर कर इस टीम ने क्रिकेट जगत में हंगामा मचा दिया. मुकाबले में रूबेन ट्रंपलमन के यादगार प्रदर्शन किया. जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला

नामीबिया क्रिकेट के 11 अक्टूबर एक शानदार दिन रहा. इस दिन राजधानी विनहोक में नामीबिया क्रिकेट का पहला नॉन-प्राइवेट क्रिकेट स्टेडियम शुरू हो रहा था. इस मैदान का उद्घाटन होने के साथ ही इस पर पहला इंटरनेशनल मैच नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया. बता दें इससे पहले दोनों टीमों के बीच कभी भी वनडे या टी20 क्रिकेट में मुकाबला नहींं हुआ था.

साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत खास नहीं रही. 1 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी कुछ खास नहीं कर पाएं और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए.

साउथ अफ्रीका ने गेंद से मचाई तबाही

इसके बाद नामीबिया के गेंदबाज रूबेन ट्रंपलमन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. रूबेन ट्रंपलमन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया. साउथ अफ्रीका के लिए जेसन स्मिथ ने सबसे ज्यादा 31 रनों की पारी खेली. वहीं ब्योन फॉर्टिन ने 19 और जेराल्ड कोत्जिया ने 12 रनों की पारी खेली. लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 22 रनों की पारी खेली. जिसके बदौलत साउथ अफ्रिका की टीम बोर्ड पर 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाने में कामयाब रही.

HISTORY IN WINDHOEK 😳 Namibia beat South Africa in their first-ever meeting. A dream start at their new home ground💥#NAMvSA pic.twitter.com/RW8daWpeu8 — FanCode (@FanCode) October 11, 2025

मुश्किल में थी नामीबिया की टीम

हालाकि 134 के लो स्कोर को भी चेज करना नामीबिया के लिए आसाना नहीं था. उसे इस रन को चेज करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरासमस सिर्फ 21 रन बना सकें. वहीं नामीबिया की मिडिल ऑर्डर भी कुछ खास नहीं कर पाई. 16.3 ओवर तक 101 रन पर नामीबिया के 6 विकेट गिर चुके थे. लेकिन सातवें नंबर के बल्लेबाज जेन ग्रीन नामीबिया को संभाले रखा. जेन ग्रीन ने नाबाद 30 रनों की पारी खेली.

अंतिम ओवर का ड्रामा

जेन ग्रीन ने पारी को संभाले रखा और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. लास्ट ओवर में नामीबिया को जीत के लिए 6 गेंद में 11 रन की जरूरत थी. जेन ग्रीन ने अंतिम ओवर के पहले ही गेंद में छक्का लगाकर साउथ अफ्रीका को बैक फूट पर ढ़केल दिया, अब टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 5 रन की जरूरत थी. अगली 3 गेंदों पर 4 रन बटोरकर नामीबिया ने स्कोर बराबर कर लिया. लेकिन पांचवी गेंद पर नामीबिया को कई रन नहीं मिला जिसके बाद नामीबिया के फैंस की धड़कन तेज हो गई. ऐसा लग रहा था कि मुकाबला टाई की ओर बढ़ रही है.

आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर ट्रंपलमन थे जो गेंद से पहले ही कमाल कर चुके था. ट्रंपलमन के हाथ में बल्ला था जो आज इतिहास रच सकता था. ट्रंपलमन ने बिल्कुल वही किया जो नामीबिया के फैन्स के चाहते थे उन्होने मुकाबले के अंतिम गेंद पर चौका लगाकर क्रिकेट का सबसे बड़ा उलट-फेर कर दिया. नामीबिया ने इस मुकाबले को 4 विकेट को अपने नाम कर लिया.