Asia Cup Trophy: मोहसिन नकवी ने पार की सारी हदें, ACC मुख्यालय से हटाई ट्रॉफी; इस जगह रखी छिपाकर!

Mohsin Naqvi News: एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब यह मामला एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच एक गंभीर टकराव में बदल गया है. इस विवाद की जड़ एसीसी अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रमुख मोहसिन नकवी हैं, जिन पर एशिया कप ट्रॉफी रखने का आरोप है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी सौंपे जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. भारत ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिससे मैच के बाद का समारोह लगभग 90 मिनट तक टल गया. इस दौरान, एक अधिकारी ने ट्रॉफी को मंच से उतारकर मैदान से बाहर ले जाकर हंगामा खड़ा कर दिया. बाद में, खबर आई कि नकवी ने ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय से हटवाकर अबू धाबी में कहीं रखवा दिया था.

ACC मुख्यालय से गायब हुई ट्रॉफी!

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब बीसीसीआई के एक अधिकारी ने हाल ही में एसीसी मुख्यालय का दौरा किया, तो उन्हें बताया गया कि ट्रॉफी गायब है और मोहसिन नकवी की निजी हिरासत में अबू धाबी में रखी गई है. भारत की जीत के बाद से दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच संवाद तनावपूर्ण बना हुआ है.

ट्रॉफी को लेकर नकवी ने रखी शर्त

इस महीने की शुरुआत में, नकवी ने शर्त रखी थी कि अगर भारत ट्रॉफी चाहता है, तो उसके प्रतिनिधि को अबू धाबी आकर उनसे व्यक्तिगत रूप से इसे प्राप्त करना होगा. उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि वह भारत को ट्रॉफी सौंपने के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित करना चाहते हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और एक औपचारिक पत्र भेजकर ट्रॉफी तुरंत सौंपने की मांग की.

हालांकि, नकवी ने जवाब दिया कि वह ट्रॉफी नहीं भेजेंगे, लेकिन भारत को समारोह में इसे प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी भेजना होगा. सितंबर के अंत में एसीसी की बैठक में, ऐसी खबरें आईं कि नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार कर दिया. अभी तक, भारत को ट्रॉफी सौंपने पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे विवाद और गहरा गया है.

