IND VS AUS 3rd ODI Live Score: गिल के सामने भारत की ‘साख’ बचाने की सबसे बड़ी चुनौती! देखिए कहां और कब खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में अब ‘लाज बचाने’ की जंग! शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज़ की आख़िरी उम्मीद लेकर सिडनी मैदान में उतरी रही है. हर रन, हर विकेट और हर रोमांचक पल के लिए पढ़िए हमारा LIVE अपडेट.

By: Shivani Singh | Published: October 24, 2025 9:52:54 PM IST

IND vs AUS 3rd ODI_ Free Live Streaming_Rohit Sharma
IND vs AUS 3rd ODI_ Free Live Streaming_Rohit Sharma

India Vs Australia Live Cricket Score and Updates, IND Vs AUS 3rd ODI Scorecard, India Tour of Australia LIVE: लगातार दो हार के बाद टीम इंडिया के पास अब बस एक ही मौका है, सीरीज़ में अपनी लाज बचाने का. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत के लिए यह तीसरा वनडे किसी फाइनल से कम नहीं है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है, ऐसे में गिल और उनकी टीम जीत के लिए हर दांव आज़माने को तैयार हैं. 

ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दो वनडे जीत तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. अब तीसरे मैच में भारत के पास साख बचाने का विकल्प ही है. गिल नहीं चाहेंगे बतौर वनडे कप्तान वह अपनी पहली सीरीज में एक भी मैच नहीं जीतें. ऐसे में तीसरा मैच उनके लिए काफी अहम है.

ये सिर्फ गिल के लिए अहम नहीं है बल्कि भारत के लिए भी अहम है. टीम इंडिया भी नहीं चाहेगी कि वह वनडे सीरीज में से खाली हाथ जाए और इसलिए सभी खिलाड़ी इस मैच में पूरा जान लगा देंगे ताकि टीम को जीत मिल सके.

कब खेला जाएगा तीसरा वनडे?

तीसरा वनडे शनिवार 25 अक्टू बर को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे?

तीसरा वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा तीसरा वनडे?

तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा और टॉस 8: 30 बजे होगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है

किस एप पर देख सकते हैं मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है.

भारत का संभावित प्लेइंग 11 

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाज़ों के अनुकूल है. 25 अक्टूबर को मेहमान टीम के लिए एक बड़े स्कोर वाला मुकाबला होने की उम्मीद है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाज़ी करना चाहिए.

Tags: IND vs AUS 3rd ODI 2025India vs Australia 3rd ODI LiveIndia vs Australia live scorerohit sharmaShubman Gill Captaincyvirat kohli
