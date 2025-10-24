Home > खेल > IND vs AUS 3rd ODI: सीरीज़ तो गई, अब ‘लाज’ बचाने उतरेगी टीम इंडिया! जानिए कब और कहाँ होगा तीसरा मुकाबला, क्या होगी प्लेइंग 11?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा. जानिए कब और कहाँ देख सकते हैं मुकाबला और क्या होगी टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन.

By: Shivani Singh | Published: October 24, 2025 3:50:21 PM IST

टीम इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ तो गंवा चुकी है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई बन गया है. अब सबकी निगाहें होंगी इस बात पर कि क्या भारतीय टीम वाइटवॉश से बच पाएगी?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज़ में अब तक दो वनडे मैच खेले जा चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है, लेकिन तीसरा और आखिरी मैच अभी बाकी है. हालाँकि इस मैच का अब ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन भारतीय टीम कम से कम ऑस्ट्रेलिया में वाइटवॉश तो नहीं चाहेगी. यह मैच इसके लिए बेहद अहम है. इस बीच, पता करें कि तीसरा और आखिरी मैच कब खेला जाएगा, और शुरू होने का समय भी नोट कर लें ताकि आप इसे मिस न करें.

तीसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह मैच रविवार को खेला जाएगा, तो तारीख नोट कर लें. सीरीज़ का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को खेला गया था, और अगला मैच उसके ठीक दो दिन बाद खेला जाएगा. यह मैच सिडनी में होगा. हालाँकि भारतीय टीम पहले दो मैच हार गई, लेकिन मुकाबला लगभग बराबरी का रहा. कुछ मौके ऐसे भी आए जिनका फायदा उठाकर जीत हासिल की जा सकती थी, लेकिन वे नाकाम रहे.

मैच भारत में सुबह 9 बजे शुरू होगा

इस बीच, मैच का समय पहले जैसा ही रहेगा. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा, और टॉस ठीक आधे घंटे पहले, रात 8:30 बजे होगा. मैच लगभग शाम 5 बजे तक चलेगा. ऐसा तभी होगा जब मैच पूरे 100 मिनट का हो. अन्यथा, यह और भी पहले खत्म हो सकता है. भारतीय टीम को अब अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी.  सीरीज़ तो हाथ से निकल गई, लेकिन कम से कम हम पूरी तरह से सफाया होने से बच सकते हैं. यह बेहद ज़रूरी है.

आखिरी मैच की प्लेइंग इलेवन पर भी सबकी नज़रें होंगी

आखिरी वनडे में, सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि क्या भारतीय टीम बदली हुई प्लेइंग इलेवन उतारेगी या पहले दो मैचों वाली टीम में वापसी करेगी. कप्तान शुभमन गिल ने पहले दो मैचों में वही टीम उतारी थी. पहले मैच में करारी हार के बावजूद टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई अलग रणनीति अपनाई जाएगी या पुरानी रणनीति ही जारी रहेगी.

2022 में मरते-मरते बचे थे तिलक वर्मा, आकाश अंबानी ने किया था ये काम, खुद खिलाड़ी ने किया हैरान करने वाला खुलासा

भारत की संभावित प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

नोट: हो सकता है विराट कोहली के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें बेंच पर बैठना पड़े

लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

लाइव स्ट्रीमिंग: यह मैच Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. आपके पास एक सक्रिय सब्सक्रिप्शन होना चाहिए.
लाइव प्रसारण: भारत में, यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर टीवी पर लाइव देखा जा सकेगा.

डर गया पाकिस्तान! विश्व कप से नाम लिया वापस, देश भर में मचा हड़कंप

Tags: Cricket NewsIND vs AUS 3rd ODIIndia vs AustraliaSydney ODI MatchTeam India
