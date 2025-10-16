Mohammad Shami: मोहम्मद शमी ने अपना जलवा दिखाया, उत्तराखंड की टीम को उड़ाया, हैट्रिक से चूककर भी लूटा मेला

Mohammad Shami In Ranji Trophy: तेज गेंदबाज़ मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. शमी ने टीम इंडिया के लिए जो आखिरी मैच खेला था, वो था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल. उसके बाद उन्हें ना तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका मिला और ना ही उन्हें एशिया कप की टीम में चुना गया. इतना ही नहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई टीम में भी शमी का नाम नहीं है. ऐसे में शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब शमी ने रणजी ट्रॉफी में उत्तराखंड के खिलाफ अपनी धार और रफ्तार से समां बांध दिया.

213 रनों पर सिमटी उत्तराखंड की पारी

शमी बंगाल की टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेल रहे हैं. इस मुकाबले के पहले दिन शमी ने जबरदस्त गेंदबाज़ी करते हुए उत्तराखंड की टीम को 213 रनों पर ऑल आउट करवाने में अहम किरदार निभाया. शमी ने 4 गेंदों में 3 विकेट चटकाए. हालांकि शमी इस मैच में हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन शमी ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सेलेक्टर्स को कड़ा मैसेज जरुर दे दिया है और अपनी फिटनेस भी पूरी तरह से साबित कर दी है.

शमी ने जलवा दिखाया, उत्तराखंड की टीम को उड़ाया

ईडन गार्डन में खेले जा रहे इस मुकाबले में शमी ने अपने दमदार प्रदर्शन से अपने फैंस का दिल गार्डन-गार्डन कर दिया. शमी ने अपनी सीम और स्विंग से उतराखंड के बल्लेबाज़ों को जमकर परेशान किया. चोट से उबरने के बाद मोहम्मद शमी इन दिनों लय हासिल करने में लगे हुए हैं. 35 साल के शमी को इस मैच के दौरान अपने शुरुआती 14 ओवर में कोई सफलता नहीं मिली लेकिन उत्तराखंड की पारी के अंतिम ओवर में उन्हें रिवर्स स्विंग मिली और इसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया.

ये भी पढ़ें- Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

शमी ने 4 गेंदों पर चटकाए 3 विकेट

शमी ने सबसे पहले जन्मेजय जोशी को बोल्ड किया और फिर अगली गेंद पर राजकुमार को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाया. इस मैच में शमी के पास हैट्रिक लेने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वह इस मौके को चूक गए. भले ही शमी हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्होंने देवेंद्र सिंह बोरा को क्लीन बोल्ड कर दिया. शमी ने 37 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए. इस तरह से उन्होंने इस ओवर में चार गेंदों में तीन विकेट चटकाए और उत्तराखंड की टीम के पसीने छुड़ाए.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS सीरीज़ से पहले, TEAM INDIA का स्टार खिलाड़ी अचानक हुआ बाहर, वापस लौटना पड़ा मुंबई