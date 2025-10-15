Home > खेल > IND vs AUS सीरीज़ से पहले, TEAM INDIA का स्टार खिलाड़ी अचानक हुआ बाहर, वापस लौटना पड़ा मुंबई

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया रवाना हो चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया का एक खिलाड़ी मुंबई वापस लौट गया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 15, 2025 7:13:06 AM IST

IND vs AUS:  टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना. ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इसके बाद बारी होगी 5 मैचों की टी-20 सीरीज की. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग सकता है. भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट की मुश्किल बढ़ा दी हैं. टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो चुकी है. वहीं, बाकी के स्टार खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी 2025-26 में खेलते हुए नजर आएंगे. रणजी ट्रॉफी की शुरुआत आज से यानि की 15 अक्टूबर से होने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर 38 टीमें हिस्सा लेंगी. इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में कुल 19 मैच खेले जाएंगे. फिर दूसरे राउंड में 138 मैच होंगे. लेकिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले मुंबई की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम का एक स्टार खिलाड़ी टूर्नामेंट के पहले मैच से बाहर हो गया है.

तूफानी खिलाड़ी हुआ बाहर

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 टीम में चुना गया है, लेकिन दुबे रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले से बाहर हो गए हैं. दरअसल श्रीनगर की ठंड की वजह से उनकी कमर में जकड़न हो गई है, जिसके चलते वह मुंबई की ओर से जम्मू-कश्मीर के खिलाफ होने वाले पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. टीम मैनेजमेंट ने दुबे को आराम की सलाह दी है. बता दें, शिवम दुबे मुंबई टीम के साथ श्रीनगर गए थे, जहां ये मैच खेला जाएगा. लेकिन मेडिकल टीम के निर्देश पर वह वापस मुंबई लौट गए हैं. ऐसे मे दुबे का इस मैच में ना खेलना मुंबई के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दुबे बल्ले के साथ-साथ गेंदबाज़ी में भी अहम किरदार निभाते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा दुबे का जलवा

शिवम दुबे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी-20 टीम में चुना गया है. जो इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि दुबे जल्द ही ठीक हो जाएंगे और 23 अक्टूबर को भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे. ऐसे में हम सभी को ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदानों पर दुबे के बल्ले से लंबे-लंबे छक्के देखने को मिलेंगे. आपको याद दिला दें कि शिवम दुबे हाल ही में एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थे, जिसने खिताब जीता था. उन्होंने फाइनल मैच में तिलक वर्मा के साथ बेहतरीन साझेदारी करके हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया था.

Tags: Cricket, ind vs aus, India vs Australia, ranji trophy, Shivam Dube, Team India
