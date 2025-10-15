Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Ishan Kishan Century: विकेटकीपर बल्लेबाज़ ईशान किशन (Ishan Kishan) ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया और ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया. अपने इस शतक के साथ ही ईशान किशन ने सेलेक्टर्स को अपने बल्ले से करारा जवाब भी दे दिया. सेलेक्टर्स ईशान किशन को लगातार बार-बार नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. उन्हें टीम इंडिया में जगह ही नहीं दी जा रही है, लेकिन अब ईशान किशन ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया और रणजी ट्रॉफी में तूफानी शतक जड़ दिया. बतौर कप्तान ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए खेल रहे हैं. ईशान किशन ने तमिलनाडु के खिलाफ कप्तानी पारी खेली और झारखंड की टीम को बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया.

ईशान किशन ने दिखाया जलवा

रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच के पहले दिन कोयंबटूर में खेले जा रहे मैच में ईशान किशन ने तमिलनाडु के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में दमदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया. दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 307 रन बनाए. ईशान किशन ने अपनी टीम को मुश्किलों से तो निकाला ही, खास बात ये रही की दिन का खेल खत्म होने पर वो 183 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए 125 रन बनाकर खेल रहे थे. साहिल राज 64 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे.

इस मैच में ऐसा लग रहा था कि झारखंड की टीम पर 200 रन से कम पर ही सिमट जाएगी, लेकिन इशान किशन और साहिल ने सातवें विकेट के लिए 150 रन की अटूट साझेदारी करके पारी को संभाला. तमिलनाडु की तरफ से लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने 51 रन देकर तीन विकेट चटकाए. एक दशक बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर डीटी चंद्रशेखर ने दो विकेट अपने नाम किए.

ईशान ने सेलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

अपनी इस दमदार पारी से ईशान किशन ने सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है, क्योंकि वो साल 2023 से टीम इंडिया से बाहर हैं. हालांकि ईशान अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में ईशान किशन की ये पारी सेलेक्टर्स को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है.

