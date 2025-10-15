Home > खेल > Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Ishan Kishan: ईशान किशन ने तमिलनाडू के खिलाफ ये तूफानी शतक लगाकर सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है, क्योंकि वो साल 2023 से ही टीम इंडिया से बाहर हैं. ऐसे में अब किशन की ये धमाकेदार पारी सेलेक्टर्स का ध्यान उनकी तरफ जरुर आकर्षित करेगी.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 16, 2025 12:06:06 AM IST

Ishan Kishan_Ranji Trophy_Century_Team India
Ishan Kishan_Ranji Trophy_Century_Team India

Ishan Kishan Century: विकेटकीपर बल्लेबाज़ ईशान किशन (Ishan Kishan) ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया और ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया. अपने इस शतक के साथ ही ईशान किशन ने सेलेक्टर्स को अपने बल्ले से करारा जवाब भी दे दिया. सेलेक्टर्स ईशान किशन को लगातार बार-बार नज़रअंदाज़ कर रहे हैं. उन्हें टीम इंडिया में जगह ही नहीं दी जा रही है, लेकिन अब ईशान किशन ने अपने बल्ले का दमखम दिखाया और रणजी ट्रॉफी में तूफानी शतक जड़ दिया. बतौर कप्तान ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए खेल रहे हैं. ईशान किशन ने तमिलनाडु के खिलाफ कप्तानी पारी खेली और झारखंड की टीम को बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया.

ईशान किशन ने दिखाया जलवा

रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए मैच के पहले दिन कोयंबटूर में खेले जा रहे मैच में ईशान किशन ने तमिलनाडु के खिलाफ मुश्किल परिस्थितियों में दमदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया. दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 307 रन बनाए. ईशान किशन ने अपनी टीम को मुश्किलों से तो निकाला ही, खास बात ये रही की दिन का खेल खत्म होने पर वो 183 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए 125 रन बनाकर खेल रहे थे. साहिल राज 64 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे.

इस मैच में ऐसा लग रहा था कि झारखंड की टीम पर 200 रन से कम पर ही सिमट जाएगी, लेकिन इशान किशन और साहिल ने सातवें विकेट के लिए 150 रन की अटूट साझेदारी करके पारी को संभाला. तमिलनाडु की तरफ से लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने 51 रन देकर तीन विकेट चटकाए. एक दशक बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे बाएं हाथ के स्पिनर डीटी चंद्रशेखर ने दो विकेट अपने नाम किए.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS सीरीज़ से पहले, TEAM INDIA का स्टार खिलाड़ी अचानक हुआ बाहर, वापस लौटना पड़ा मुंबई

ईशान ने सेलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

अपनी इस दमदार पारी से ईशान किशन ने सेलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है, क्योंकि वो साल 2023 से टीम इंडिया से बाहर हैं. हालांकि ईशान अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में ईशान किशन की ये पारी सेलेक्टर्स को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है.

ये भी पढ़ें-Ajit Agarkar: अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर के पद से हटवाना चाहते हैं अजिंक्य रहाणे! BCCI को दिया खास सुझाव

Tags: ajit agarkarCricketishan kishanIshan Kishan Centuryranji trophyTeam India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब
Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब
Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब
Ishan Kishan: ईशान किशन ने ठोका दमदार शतक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब