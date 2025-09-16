पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने Suryakumar Yadav को लाइव शो में कह दिया ‘सूअर’, फैंस हो गए आगबबूला!

Handshake controversy India-Pakistan: एशिया कप में भारत की टीम से मिली हार और मैच के बाद हाथ न मिलाने को लेकर पाकिस्तान में भारी विवाद मचा हुआ है। इसी बीच, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ़ ने लाइव टीवी पर भाषा की सारी हदें पार कर दीं और भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को अपमानजनक शब्द कह डाले. एंकर द्वारा बार-बार सही नाम बताने के बावजूद यूसुफ़ ने अपनी बात दोहराई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान में टीम इंडिया के खिलाफ कितना गुस्सा है. इस अपमानजनक शब्द के बाद भारतीय फैंस में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है.



दरअसल यूसुफ ने लाइव टीवी पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार को सुअर कहा. एंकर ने उन्हें बार-बार टोका कि नाम सूर्यकुमार यादव है, लेकिन वह सूर्यकुमार यादव कह रहे थे। यूसुफ ने जिस तरह से सूर्यकुमार के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कितनी दहशत है.

फिल्मी दुनिया में टीम इंडिया

जब एंकर ने यूसुफ से सवाल पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, “ये लोग फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. वहाँ तो बस फिल्में ही चल रही हैं. बेचारे सूर्यकुमार.” यहीं पर एंकर ने उन्हें टोकते हुए कहा, “सूर्यकुमार यादव.” मोहम्मद यूसुफ़, “नहीं सूरजकुमार यादव। भारत को शर्म आ रही है। वे किसी भी तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वे अंपायर को साथ ला रहे हैं और रेफरी के ज़रिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. यह बहुत ज़्यादा है.”

भारतीय टीम के ख़िलाफ़ शिकायत

पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के कारण टीम इंडिया ने मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शिकायत एसीसी और आईसीसी से की. सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था कि कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं और उनका इरादा पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करना था.

