टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश

Team India Jersey Sponsor: एशिया कप के उत्साह के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके अनुसार टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है. अपोलो टायर ने यह रेस जीत ली है, जो अब टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 की जगह लेगा. अपोलो टायर के साथ टीम इंडिया का अनुबंध 2027 तक है. इस दौरान भारत को लगभग 130 मैच खेलने हैं.

अपोलो टायर एक मैच के लिए देगा इतने पैसे

अब सवाल यह है कि यह डील कितनी की है? रिपोर्ट के अनुसार, अपोलो टायर एक मैच के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये देगा, जो पिछले सौदे की राशि से 50 लाख रुपये ज़्यादा है. ड्रीम 11 का अनुबंध एक मैच के लिए 4 करोड़ रुपये का था.

स्पॉन्सर बनने की दौड़ में था जेके टायर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैनवा और जेके टायर भी टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर बनने की दौड़ में थे. लेकिन, अपोलो टायर ने इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह डील जीत ली है. इन सबके अलावा, बिरला ऑप्टस पेंट्स ने भी प्रायोजक बनने में रुचि दिखाई थी. लेकिन वे बोली लगाने नहीं आए.

बीसीसीआई ने इन प्रायोजन को रखा था बोली से दूर

टीम इंडिया का प्रायोजक बनने के लिए बोली 16 सितंबर को लगाई गई थी, जबकि बीसीसीआई ने 2 सितंबर को बोलियां आमंत्रित की थीं. बीसीसीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया था कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू से जुड़ी कंपनियां प्रायोजन के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं. इन सबके अलावा, बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों, स्पोर्ट्सवियर निर्माण कंपनियों को भी बीसीसीआई ने प्रायोजन बोली से दूर रखा था.

क्या बदलेगी एशिया कप की जर्सी ?

टीम इंडिया इस समय एशिया कप 2025 में खेल रही है, जो यूएई के दो शहरों, अबू धाबी और दुबई में खेला जा रहा है. इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम बिना जर्सी के खेल रही है. अपोलो टायर ने भारत की नई जर्सी का प्रायोजन ज़रूर हासिल कर लिया है. लेकिन इसका लोगो इस टूर्नामेंट के बाद ही भारतीय टीम की जर्सी पर दिखाई देने की संभावना है.