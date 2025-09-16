टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश
Home > खेल > टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश

टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश

Team India Jersey Sponsor: टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर मिल गया है.अपोलो टायर्स को 2027 तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर बनाया गया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 16, 2025 3:59:51 PM IST

Team India Jersey Sponsor:
Team India Jersey Sponsor:

Team India Jersey Sponsor: एशिया कप के उत्साह के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके अनुसार टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है. अपोलो टायर ने यह रेस जीत ली है, जो अब टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 की जगह लेगा. अपोलो टायर के साथ टीम इंडिया का अनुबंध 2027 तक है. इस दौरान भारत को लगभग 130 मैच खेलने हैं.

अपोलो टायर एक मैच के लिए देगा इतने पैसे

अब सवाल यह है कि यह डील कितनी की है? रिपोर्ट के अनुसार, अपोलो टायर एक मैच के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपये देगा, जो पिछले सौदे की राशि से 50 लाख रुपये ज़्यादा है. ड्रीम 11 का अनुबंध एक मैच के लिए 4 करोड़ रुपये का था.

स्पॉन्सर बनने की दौड़ में था जेके टायर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैनवा और जेके टायर भी टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर बनने की दौड़ में थे. लेकिन, अपोलो टायर ने इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह डील जीत ली है. इन सबके अलावा, बिरला ऑप्टस पेंट्स ने भी प्रायोजक बनने में रुचि दिखाई थी. लेकिन वे बोली लगाने नहीं आए.

जैस्मीन वालिया नहीं इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं Hardik Pandya, हुआ बड़ा खुलासा

बीसीसीआई ने  इन प्रायोजन को रखा था बोली से दूर 

टीम इंडिया का प्रायोजक बनने के लिए बोली 16 सितंबर को लगाई गई थी, जबकि बीसीसीआई ने 2 सितंबर को बोलियां आमंत्रित की थीं. बीसीसीआई ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया था कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू से जुड़ी कंपनियां प्रायोजन के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं. इन सबके अलावा, बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों, स्पोर्ट्सवियर निर्माण कंपनियों को भी बीसीसीआई ने प्रायोजन बोली से दूर रखा था.

क्या बदलेगी एशिया कप की जर्सी ?

टीम इंडिया इस समय एशिया कप 2025 में खेल रही है, जो यूएई के दो शहरों, अबू धाबी और दुबई में खेला जा रहा है. इस बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम बिना जर्सी के खेल रही है. अपोलो टायर ने भारत की नई जर्सी का प्रायोजन ज़रूर हासिल कर लिया है. लेकिन इसका लोगो इस टूर्नामेंट के बाद ही भारतीय टीम की जर्सी पर दिखाई देने की संभावना है.

Asia Cup 2025 से बाहर होगा पाकिस्तान? अपने ही जाल में फंस गई PCB, मचा हड़कंप

Tags: Apollo Tyresbccidream11Team India jersey sponsor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश
टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश
टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश
टीम इंडिया की जर्सी को मिला नया स्पॉन्सर,एक मैच के लिए देगा इतने करोड़, सुन PCB के उड़े होश