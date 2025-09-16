एशिया कप के हंगामे के बीच ED ने Yuvraj Singh को क्यों बुलाया? हैरान कर देंगी पीछे की वजह
एशिया कप के हंगामे के बीच ED ने Yuvraj Singh को क्यों बुलाया? हैरान कर देंगी पीछे की वजह

ED ने रॉबिन उथप्पा और मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया है।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 16, 2025 3:12:01 PM IST

Yuvraj Singh
Yuvraj Singh

Yuvraj Singh: ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह (yuvraj singh) और रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) को भी तलब किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दोनों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने उथप्पा को 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि युवराज सिंह को 23 सितंबर को तलब किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों क्रिकेटरों से दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी। इन दोनों भारतीय क्रिकेटरों के अलावा, ईडी द्वारा 23 सितंबर को अभिनेता सोनू सूद से भी पूछताछ की खबर है।

किस मामले में पूछताछ करेगी ED ?

अब सवाल यह है कि ईडी रॉबिन उथप्पा और युवराज सिंह से किस मामले में पूछताछ करेगा? इन दोनों पूर्व भारतीय क्रिकेटरों से ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में ईडी के सामने जिन क्रिकेटरों को तलब किया गया है, उनमें सिर्फ़ युवराज और उथप्पा ही नहीं हैं। बल्कि उनसे पहले सुरेश रैना और शिखर धवन को भी इसी सिलसिले में तलब किया जा चुका है। भारतीय क्रिकेटरों से ईडी की पूछताछ का यह पूरा मामला सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय पिछले कुछ समय से ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जांच में तेजी दिखा रहा है। इस मामले में, ईडी की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत चल रही है।

ED की पूछताछ में क्या होगा?

प्रवर्तन निदेशालय युवराज और उथप्पा से 1xBet के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ कर सकता है। कंपनी के साथ उनका किस तरह का समझौता है? उन्हें कितना पैसा मिला? इन सभी मुद्दों पर सवाल-जवाब हो सकते हैं।

क्या मामला पूरा मामला ?

ईडी की यह जांच कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी है, जिस पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और भारी मात्रा में कर चोरी का आरोप है। कंपनी के अनुसार, 1xBet को सट्टेबाजी ऐप व्यवसाय में 18 वर्षों का अनुभव है और यह एक विश्वस्तरीय सट्टेबाज है। कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन पर इसके ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं।

