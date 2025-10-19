Home > खेल > Mitchell Starc fastest ball: स्टार्क की 176.5 km/h की गेंद? रोहित भी चौंके, फैंस ने स्पीड गन को किया ट्रोल

India vs Australia odi: भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे में मिचेल स्टार्क की एक गेंद की रफ़्तार 176.5 किमी/घंटा दिखाई गई, जिससे क्रिकेट जगत हैरान रह गया. यह स्पीड गन की तकनीकी गलती थी.

By: Sharim Ansari | Published: October 19, 2025 5:02:09 PM IST

Australia Tour 2025: ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने Perth में भारत के खिलाफ पहले वनडे में शानदार शुरुआत की. स्टार्क ने अपने शुरुआती 5 ओवरों में 20 रन देकर एक विकेट लिया. उन्होंने विराट कोहली को आउट करके भारतीय टीम के टॉप आर्डर को सबसे बड़ा झटका दिया. स्टार्क ने विराट कोहली को सेट किया और सिर्फ़ 8 गेंदों में शून्य पर आउट कर दिया.

रोहित शर्मा के सामने स्पीड गन ने दिखाई अब तक की ‘सबसे तेज़’ गेंद

विराट कोहली का विकेट उनके पहले स्पेल का अहम् कदम था, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रोहित शर्मा की एक गेंद की हुई. मिचेल स्टार्क की एक गेंद, जिसकी गति की पूर्व भारतीय कप्तान ने तारीफ़ की थी, ऑनलाइन वायरल हो गई. रोहित शर्मा को स्टार्क की पहली गेंद 176.5 किमी प्रति घंटे की दिखाई गई. यह घटना इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो गई क्योंकि क्रिकेट फैंस ने रविवार, 19 अक्टूबर को स्पीड गन की इस गलती का मज़ाक उड़ाया. अगर स्टार्क की गेंद की गति सटीक होती, तो वह क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज़ गेंद का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते.

स्टार्क ने भारतीय टॉप आर्डर के खिलाफ़ काफ़ी तेज़ स्पेल फेंका, जिसमें उनकी औसत गति लगभग 140 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई. स्टार्क की सबसे तेज़ गेंदों में से एक 145 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से रोहित शर्मा को फेंकी गई थी. स्टार्क ने अपनी लंबाई और पर्थ की पिच की तेज़ उछाल से पूर्व भारतीय कप्तान को परेशान किया. उन्होंने रोहित को तेज़ी से रन बनाने का मौका नहीं दिया, जिससे भारतीय सलामी बल्लेबाज़ निराश हो गए.

किसके पास है सबसे तेज़ गेंद का रिकॉर्ड ?

क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज़ गेंद का रिकॉर्ड महान पाकिस्तानी गेंदबाज़ शोएब अख्तर के नाम है. किसी मैच में अब तक फेंकी गई सबसे तेज़ गेंद 161.3 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से थी, जो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने 2003 विश्व कप में इंग्लैंड के निक नाइट को फेंकी थी.

