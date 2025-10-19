India vs Australia: ‘पॉपकॉर्न मत खाने दो!’, रोहित शर्मा को खाता देख भड़क उठे अभिषेक नायर

Rohit Sharma: पर्थ में पहले वनडे मैच में बारिश के दौरान रोहित शर्मा को कप्तान शुभमन गिल के साथ पॉपकॉर्न खाते देखकर पूर्व भारतीय असिसटेंट कोच अभिषेक नायर कमेंट्री बॉक्स में अपना आपा खो बैठे. नायर ने कमेंट्री में कहा कि अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत खाने दो. मैच शुरू होने से पहले, नायर ने रोहित शर्मा के उल्लेखनीय फिटनेस परिवर्तन पर खुलकर बात की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय कप्तान के 11 किलो वजन घटाने के पीछे की सोच और 2027 विश्व कप के लिए उनके दृष्टिकोण का खुलासा किया था.

अभिषेक नायर ने बताया रोहित शर्मा की फिटनेस का राज़

मैच से पहले नायर ने JioHotstar से कहा कि मुझे लगता है कि वजन घटाने को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है. शुरुआती दौर में तो बस फिट होने और स्लिम होने की बात थी. मैंने इस बारे में पहले भी बात की थी. ब्रिटेन में छुट्टियां बिताने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी हूबहू तस्वीर थी. तो यही वो चीज़ थी जिसे वो बदलना चाहते थे. वो वापस आना चाहते थे.

उनका लक्ष्य साफ़ तौर पर 2027 का वर्ल्ड कप था – ज़्यादा फिट, मज़बूत, हल्का और ज़्यादा चुस्त. और ये हुनर तो हमेशा से रहा है. फिटनेस ने इस हुनर को और निखारा है. इसने उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद की है. उनकी फुर्ती अब तक की सबसे बेहतरीन है. वो उत्साहित हैं. वो उत्सुक हैं. वो जानते हैं कि थोड़ा दबाव है और इस बात पर चर्चा हो रही है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप तक पहुंच पाएंगे या नहीं. पहला संकेत तो उनका वज़न था. उम्मीद है कि दूसरा संकेत उनके बल्ले से बनाए गए रन होंगे.

हालांकि, रोहित की वापसी योजना के मुताबिक नहीं हुई. जोश हेज़लवुड द्वारा आउट होने से पहले उन्होंने 14 गेंदों पर सिर्फ़ 8 रन बनाए. भारत 16.4 ओवर में 4 विकेट पर 52 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था, तभी बारिश के कारण खेल एक बार फिर रोकना पड़ा.

