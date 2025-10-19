Home > खेल > Suryakumar Yadav: ‘वनडे में बेहतर होता, तो कप्तान बनता’, सूर्यकुमार यादव का बेबाक बयान

Australia vs India 2025: सूर्यकुमार यादव ने स्वीकार किया कि वनडे में खराब प्रदर्शन के कारण वह रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया की कप्तानी की रेस से बाहर हो गए.

By: Sharim Ansari | Published: October 19, 2025 3:34:43 PM IST

ODI Series: सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वे अब तक नज़र नहीं आए हैं. हालांकि वे छोटे फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन अन्य दो फॉर्मेट में सूर्यकुमार के आंकड़े बेहद खराब हैं. उन्होंने 37 वनडे खेले हैं और 25.76 की औसत से 773 रन बनाए हैं. अपने एकमात्र टेस्ट मैच में, उन्होंने सिर्फ़ 8 रन बनाए. उनका मानना है कि वनडे में उनके खराब प्रदर्शन के कारण ही उन्हें कप्तानी के लिए नहीं चुना गया और रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई.

टी20 कप्तान, वनडे में संघर्ष

सूर्यकुमार ने न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को बताया कि मेरे नंबर इतने बेकार हैं वनडे में! उन्होंने मुझे इतने मौके दिए. मुझे 25-30 मैच खेलने को मिले. और अगर इसके बाद भी मैं एक भी मौका नहीं भुना पाया, तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है.

रोहित शर्मा ने इस साल मई में इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ से पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उनके जाने के बाद, गिल को इस फॉर्मेट में कप्तानी की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. जैसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया के आगामी सीमित ओवरों के दौरे की तैयारी कर रहा था, गिल को वनडे टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया.

सूर्यकुमार ने कहा कि अब मुझे लगता है कि अगर मैंने वनडे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया होता, जैसे कि अब टी20 इंटरनेशनल कप्तानी चल रही है, तो मुझे वनडे टीम की कप्तानी भी मिल सकती थी. मैं अभी इसके बारे में सोच रहा हूं. पहले, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था. क्योंकि यह फॉर्मेट 30 ओवरों का है. गेंद का रंग वही है. जर्सी भी लगभग वही है. अब भी, मैं कोशिश करूंगा. मैं अपना 100 प्रतिशत दूंगा. यह हमेशा से मेरा सपना रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि जब हम घर पर होते हैं, तो हम इस बारे में खूब चर्चा करते हैं. मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूं और कहता हूं कि अगर मैंने वनडे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया होता, तो पता नहीं क्या होता. जब रोहित भाई वनडे कप्तानी से संन्यास ले लेंगे, तब कप्तानी कौन करेगा? अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं. लेकिन अभी भी, वनडे क्रिकेट में मौका नहीं आया है.

