Ind vs Aus ODI Series: फिर नजरअंदाज हुए कुलदीप यादव, प्लेयर ऑफ द मैच से सीधे बेंच तक, चयन पर उठे सवाल

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कुलदीप यादव को फिर से बाहर रखा गया, जबकि हाल ही में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. इसको लेकर रविचंद्रन अश्विन ने टीम मैनेजमेंट की आलोचना की.

By: Sharim Ansari | Last Updated: October 21, 2025 3:49:12 PM IST

Kuldeep Yadav not played in recent Ind vs Aus Match
Kuldeep Yadav not played in recent Ind vs Aus Match

Optus Stadium: एक बार फिर भारतीय स्पिनर Kuldeep Yadav को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया. पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्हें बेंच पर बैठाया गया था. बाएं हाथ के इस गेंदबाज को दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. इसके बावजूद, टीम इंडिया के मेजबान टीम के खिलाफ हार के बाद उन्हें ऑप्टस स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम तक ही सीमित रहना पड़ा.

कुलदीप के लिए यह कहानी नई नहीं है. हर बार जब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो उन्हें अगली सीरीज़ या मैच से बाहर कर दिया गया. कानपुर के इस स्पिनर ने 8 साल से ज़्यादा समय से भारतीय टीम के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ 113 वनडे, 15 टेस्ट और 47 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उनके प्रदर्शन को देखते हुए ये आंकड़े कम लगते हैं.

टी20 टीम में उनकी उपस्थिति अब सीमित है, जबकि वह वनडे और टेस्ट टीम में बने हुए हैं. हालांकि, मैदान पर खेलने के अवसर, खासकर विदेशी दौरों पर, कम ही मिले हैं.

रविचंद्रन आश्विन ने की आलोचना

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुलदीप के साथ हुए व्यवहार की कड़ी आलोचना की. अपने YouTube चैनल पर अश्विन ने पूछा कि कुलदीप कब तक मुस्कुराते रहेंगे? उन्होंने कहा कि टीम में लगातार शामिल होने के बावजूद खेलने का मौका न मिलने से खिलाड़ी का आत्मविश्वास डगमगा जाता है. अश्विन ने कहा कि कभी-कभी कुलदीप सोच सकते हैं, ‘क्या मैं टीम की हार का कारण हूँ? मैं अच्छा खेल रहा हूं, फिर भी मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा?’ यह बहुत ही निराशाजनक एहसास होता है. कभी-कभी, यह खिलाड़ी की लड़ने की इच्छाशक्ति को कम कर देता है.

उन्होंने टीम संयोजन पर भी सवाल उठाए, खासकर नितीश रेड्डी को तीसरे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में शामिल करने के बावजूद कुलदीप को बाहर रखने के फ़ैसले पर. अश्विन ने कहा कि जब नितीश पहले से ही टीम में हैं, तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिनर को क्यों नहीं खिला सकते? यह समझ से परे है.

हाल ही में खेले गए एशिया कप 2025 में, कुलदीप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे. उन्होंने 17 विकेट लिए.

वाशिंगटन सुंदर को मिला चांस

मौजूदा सीरीज़ के पहले वनडे में, कुलदीप की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, जैसा कि इंग्लैंड दौरे के दौरान हुआ था. खबर है कि हेड कोच गौतम गंभीर सुंदर को उनकी ऑलराउंड क्षमता, खासकर बल्लेबाजी में उनके योगदान के कारण तरजीह दे रहे हैं. हालांकि, सुंदर की मौजूदगी के सीमित फायदे हैं. वह रन पर नियंत्रण रखने वाले गेंदबाज़ हैं, लेकिन लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज़ नहीं हैं. उनकी भूमिका नियंत्रण और दबाव बनाने की है, मैच का रुख पलटने की नहीं.

जैसे-जैसे भारत बाकी सीरीज़ की तैयारी कर रहा है, कुलदीप यादव को लेकर टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर सवाल गंभीर होते जा रहे हैं. एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने हर बार मौका मिलने पर अपने प्रदर्शन से टीम को फायदा पहुंचाया है, उसे बार-बार टीम में जगह न मिलना न केवल सेलेक्शन पर बल्कि इस बात पर भी सवाल खड़े करता है कि भारत अपने मैच विजेताओं का आत्मविश्वास कैसे बनाए रखता है.

Tags: ind vs ausKuldeep YadavODI Seriesselectionteam management
