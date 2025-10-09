India vs South Africa Head to Head: हेड-टू-हेड क्लैश, 33 मैचों में भारत का दबदबा जारी!
Ind W vs SA W: शानदार फॉर्म में चल रही भारत महिला टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी हालिया वापसी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा. आइए देखते हैं दोनों टीमों के हेड-टू-हेड.

Published: October 9, 2025 4:00:21 PM IST

India vs South Africa Women’s ODI World Cup 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें आज विशाखापट्टनम में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में आमने-सामने होंगी. भारत शानदार फॉर्म में है और शुरुआती दोनों मैच जीत चुका है, जबकि दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड से हार के बाद न्यूज़ीलैंड पर जीत के साथ लय में लौट चुका है. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

कैसा रहा भारत का प्रदर्शन ?

भारत अब तक शानदार फॉर्म में है और अपने शुरुआती मुकाबलों में उसने हरफनमौला प्रदर्शन किया है. श्रीलंका के खिलाफ, उसने 124/6 के नाजुक स्कोर से उबरते हुए, निचले क्रम के बहुमूल्य योगदान की बदौलत डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के अनुसार 270 रन बनाए और फिर विरोधी टीम को 211 रनों पर आउट करके 59 रनों से जीत दर्ज की. पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले में भी उसकी यही लय जारी रही, जहां उसने 247 रन बनाए और विरोधी टीम को सिर्फ 159 रनों पर ढेर कर दिया, जिससे 88 रनों की शानदार जीत दर्ज की और अजेय रही.

विश्व कप से पहले उसकी तैयारियों से पता चलता है कि टीम लय में है. भारत ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज में कड़ी टक्कर दी, हालांकि आखिरकार उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में उसे महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई. अभ्यास मैचों में, उन्हें इंग्लैंड से 152 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन न्यूज़ीलैंड पर चार विकेट से जीत के साथ उन्होंने ज़बरदस्त वापसी की, जिससे वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले उनका आत्मविश्वास और संतुलन फिर से लौट आया.

दक्षिण अफ्रीका को भी मिला आत्मविश्वास

इस बीच, दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन विपरीत रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ अपने शुरुआती मुकाबले में मात्र 69 रनों पर आउट होने के बाद, जिसके कारण उन्हें 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शानदार वापसी की. उनके गेंदबाज़ों ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया और कीवी टीम को 231 रनों पर रोक दिया. इसके बाद उनकी बल्लेबाज़ी ने शांत और संयमित होकर जवाब दिया और 9.1 ओवर के बचे रहते 6 विकेट से जीत हासिल कर अपने अभियान में नई जान फूंक दी.

विश्व कप तक का उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था. भारत और श्रीलंका के खिलाफ Tri-Nation Series के दौरान, दक्षिण अफ्रीका चार मैचों में से सिर्फ़ एक में जीत हासिल कर पाया और लय हासिल करने के लिए संघर्ष करता रहा. हालांकि, जून में वेस्टइंडीज दौरे पर उनकी फॉर्म लौट आई, जहा उन्होंने 2-1 से सीरीज़ जीती, उसके बाद सितंबर में पाकिस्तान में भी 2-1 से सीरीज़ जीती, जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी था. उनके अभ्यास मैचों में मिले-जुले नतीजे मिले, एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा और दूसरा चार विकेट से जीत, जिससे उन्हें विश्व कप से पहले आत्मविश्वास मिला.

हेड-टू-हेड मुकाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीमें अब तक वनडे क्रिकेट में 33 बार आमने-सामने आ चुकी हैं, जहां भारत ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज कर साफ बढ़त बना रखी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका को 12 मौकों पर सफलता मिली है. दोनों के बीच हालिया भिड़ंत ट्राई-नेशन सीरीज के दौरान हुई थी, जिसमें भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दोनों मैच क्रमानुसार 15 रन और 23 रन से अपने नाम किए थे. ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि भारत का मनोबल ऊंचा है और वह इस बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

दोनों टीमों के लय में आने के साथ, विशाखापट्टनम में होने वाला मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. भारत अपनी जीत की लय जारी रखने और अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका अपनी हालिया वापसी को और मज़बूत करना चाहेगा. दोनों पक्षों के स्टार खिलाड़ियों के साथ, यह मुकाबला विश्व कप की स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

