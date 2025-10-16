Home > खेल > IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत

IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत

Kane Williamson: न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने लखनऊ सुपर जायंट्स में रणनीतिक सलाहकार के तौर पर जुड़कर टीम की वापसी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 5:31:43 PM IST

Kane Williamson in LSG
Kane Williamson in LSG

Lucknow Super Giants (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने घोषणा की है कि न्यूज़ीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन IPL 2026 से पहले उनके नए रणनीतिक सलाहकार के रूप में फ़्रैंचाइज़ी में शामिल हो गए हैं. 2025 सीज़न में 7वें स्थान पर रही यह फ़्रैंचाइज़ी, विश्व क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों, जिनमें ऋषभ पंत भी शामिल हैं, के बावजूद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फिर से उठने की कोशिश करेगी, जो नीलामी में ₹27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बन गए.

सोशल मीडिया के ज़रिए बताई बात

गोयनका ने सोशल मीडिया X (पहले ट्विटर) पर साझा किया कि केन सुपर जायंट्स परिवार का हिस्सा रहे हैं और उनकी नई भूमिका में उनका स्वागत करना बेहद खुशी की बात है. उनका नेतृत्व, रणनीतिक दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य योगदान बनाती है.

जैसा कि टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने पहले बताया था, विलियमसन ज़हीर खान की जगह लेंगे, जो पिछले सीज़न में LSG के मेंटर थे. यह नियुक्ति कीवी स्टार के शांत नेतृत्व और रणनीतिक समझ के प्रति गोयनका की लंबे समय की प्रशंसा को दर्शाती है, जिनके गुणों ने न्यूज़ीलैंड को वैश्विक टूर्नामेंटों में अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन करने में मदद की.

यह भी पढ़ें: Rohit Sharma record: 50 ओवर में फिर दिखेगा हिटमैन का जलवा! ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित के निशाने पर ये 5 बड़े माइलस्टोन

35 वर्षीय विलियमसन एक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने हुए हैं, लेकिन फ्रैंचाइज़ी के अवसरों की तलाश के लिए उन्होंने न्यूज़ीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने का विकल्प चुना. अपने शानदार करियर में उन्होंने 105 टेस्ट मैचों में 9,276 रन और 173 वनडे मैचों में 7,236 रन बनाए हैं, जिनका औसत और स्वभाव आधुनिक क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ में से एक है.

IPL में, विलियमसन ने कई वर्षों तक सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया, यहां तक कि उन्हें 2018 के फाइनल तक भी पहुंचाया, इससे पहले उन्होंने गुजरात टाइटन्स के साथ कुछ समय के लिए खेला था. अब, लखनऊ में उनकी भूमिका मुख्य कोच जस्टिन लैंगर के साथ टीम को नया आकार देने की होगी.

यह भी पढ़ें: SL-W vs SA-W Head to Head: 18वें मैच में श्रीलंका-दक्षिण अफ्रीका की कड़ी टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत
IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत
IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत
IPL 2026: केन विलियमसन बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए रणनीतिक सलाहकार, संजीव गोयनका ने किया स्वागत