Jasprit Bumrah ने किया कमाल, तोड़ दिया कपिल देव का महारिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की. ​​उन्होंने भारत में सिर्फ़ 24 पारियों में 50 टेस्ट विकेट पूरे किए.

By: Divyanshi Singh | Published: October 3, 2025 10:54:27 AM IST

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. पहले दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरी तरह फेल रहें. वहीं बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में तीन विकेट चटकाए.

बुमराह ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की. ​​उन्होंने भारत में सिर्फ़ 24 पारियों में 50 टेस्ट विकेट पूरे किए. इसके साथ ही बुमराह ने महान गेंदबाज़ जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इस सूची में तीसरे स्थान पर कपिल देव हैं, जिन्होंने 25 पारियों में भारत में 50 विकेट पूरे किए थे. इशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने 27-27 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

इस बड़े रिकॉर्ड को किया अपने नाम 

बुमराह ने ओपनर जॉन कैम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्स और जोहान लेन का विकेट अपने नाम किया. इसी के साथ भारत के तेज गेंदबाज बुमराह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय धरती पर अपने 50 विकेट पूरे कर लिए हैं. बुमराह WTC में घर पर (भारत ) में 50 लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए.

उनसे पहले रविचंद्रन अश्विन 149 विकेट और रवींद्र जडेजा 94 विकेट) घर पर WTC में 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. लेकिन ये दोनों ही गेंदबाज स्पिनर हैं.

मुकाबले में क्या हुआ ? 

मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह फेल रही. वेस्टइंडीज की पारी 162 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए मोहम्मद सिराज सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. वहीं बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किया. एशिया कप में शानदार प्रर्दशन करने वाले  कुलदीप यादव ने 2 विकेट अपने नाम किया. जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया.

पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत के दो विकेट गिर चुके थे. पहले दिन भारत ने 121 रन बनाए. स्टम्प्स के समय केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रनों पर नाबाद थे.

जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट आंकड़े

बुमराह ने घरेलू मैदान पर अभी-अभी 50 टेस्ट विकेट लिए हैं, लेकिन जनवरी 2018 में अपने डेब्यू के बाद से अब तक उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कुल 222 विकेट लिए हैं. उन्होंने 49 मैचों में ये कारनामा किया है. इन 222 विकेटों में बुमराह ने 15 बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया है.

