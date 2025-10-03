वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!

Pakistani Commentator Sana Mir Azad Kashmir: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद महिला वर्ल्ड कप 2025 तक बढ़ता हुआ नजर आया. 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में लाइव प्रसारण के दौरान पाकिस्तानी टीम की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र किया. एशिया कप 2025 में कई विवाद देखने को मिले. पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया.

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB Chairman) के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से ट्रॉफी लेने से भी इन्कार कर दिया. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद हुआ. अब एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है.

महिला वर्ल्ड कप 2025 में नया विवाद (New controversy emerges ahead of the 2025 Women’s World Cup)

महिला वर्ल्ड कप (ICC Women’s World Cup 2025) का आगाज 30 सितंबर, 2025 से हो चुका है. इसी क्रम में 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला गया. इस मैच के लाइव प्रसारण के दौरान एक कमेंटेटर ने ‘आजाद कश्मीर’ का ज़िक्र किया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया. पाकिस्तानी महिला टीम की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने मैच के दौरान कहा कि खिलाड़ियों ने आजाद कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सना मीर ने जानबूझकर यह बयान दिया या यह उनकी ज़बान फिसल गई. इस मामले में ICC सख्त कार्रवाई कर सकता है. उनके बयान से निश्चित रूप से विवाद हो गया है. अब सभी को ICC की कार्रवाई का इंतज़ार है. सना मीर के साथ क्या होगा? यह देखना दिलचस्प होगा.

Breaking controversy 🚨 Close on the heels of the Asia Cup controversies, a Pakistani commentator’s reference to “Azad Kashmir” on air has the potential to snowball into another huge flashpoint.#CWC25 #BANvPAK @BoriaMajumdar @TrishaGhosal @snehasis_95 @CricSubhayan @shamik100… pic.twitter.com/d6x0AjkpNQ — RevSportz Global (@RevSportzGlobal) October 2, 2025







पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में बिगड़े हालात (The situation between India and Pakistan deteriorated after the Pahalgam terrorist attack)

22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था. इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी कैंपों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, जो करीब 4 दिनों तक चला था. भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ था. जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले के मुकाबले तनाव और बढ़ गया था. एक समय में लग रहा था कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होगा, लेकिन मुकाबला हुआ. हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया था.

सना मीर ने दिया स्पष्टीकरण (Sana Mir explanation)

इस पूरे मामले पर सना की प्रतिक्रिया सामने आई है. दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि यह दुखद है कि चीजें इतनी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं और खेल जगत के लोगों पर बेवजह दबाव डाला जा रहा है. यह भी दुख की बात है कि इस पर लोगों के सामने सफाई देनी पड़ रही है. पाकिस्तान की एक खिलाड़ी के गृह नगर के बारे में मेरा कमेंट सिर्फ यह बताने के लिए था कि पाकिस्तान के उस इलाके से आने वाली इस खिलाड़ी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसकी शानदार यात्रा कैसी रही.

It’s unfortunate how things are being blown out of proportion and people in sports are being subjected to unnecessary pressure. It is sad that this requires an explanation at public level. My comment about a Pakistan player’s hometown was only meant to highlight the challenges… pic.twitter.com/G722fLj17C — Sana Mir ثناء میر (@mir_sana05) October 2, 2025

खिलाड़ी के बारे में बताने के दौरान किया आजाद कश्मीर का जिक्र (During the discussion about the player, Azad Kashmir was mentioned)

कमेंटेटर के तौर पर हम खिलाड़ियों के बारे में यही बताते हैं कि वे कहां से आते हैं. आज मैंने दो और खिलाड़ियों के बारे में भी यही बताया जो दूसरे इलाकों से थे. कृपया इसे राजनीतिक रंग न दें. वर्ल्ड फीड पर कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान देना और लगन और मेहनत की प्रेरणादायक कहानियां बताना होता है. मेरे मन में कोई बुराई नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा है. मैं वह स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूं जहां से मैं ज़्यादातर खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हूं. चाहे वे पाकिस्तान के हों या किसी और देश के. मुझे पता है कि उन्होंने इसे अब तक बदल दिया होगा, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा था.

