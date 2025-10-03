वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!
Home > खेल > वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!

वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!

Pakistani Commentator Sana Mir: आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी टीम की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र कर नया विवाद शुरू कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: October 3, 2025 12:26:37 AM IST

Sana Mir Explanation
Sana Mir Explanation

Pakistani Commentator Sana Mir Azad Kashmir: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद महिला वर्ल्ड कप 2025 तक बढ़ता हुआ नजर आया. 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में लाइव प्रसारण के दौरान पाकिस्तानी टीम की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र किया. एशिया कप 2025 में कई विवाद देखने को मिले. पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया.

एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB Chairman) के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) से ट्रॉफी लेने से भी इन्कार कर दिया. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद हुआ. अब एशिया कप के बाद महिला वर्ल्ड कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है.



महिला वर्ल्ड कप 2025 में नया विवाद (New controversy emerges ahead of the 2025 Women’s World Cup)

महिला वर्ल्ड कप (ICC Women’s World Cup 2025) का आगाज 30 सितंबर, 2025 से हो चुका है. इसी क्रम में 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला गया. इस मैच के लाइव प्रसारण के दौरान एक कमेंटेटर ने ‘आजाद कश्मीर’ का ज़िक्र किया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया. पाकिस्तानी महिला टीम की पूर्व कप्तान और कमेंटेटर सना मीर ने मैच के दौरान कहा कि खिलाड़ियों ने आजाद कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सना मीर ने जानबूझकर यह बयान दिया या यह उनकी ज़बान फिसल गई. इस मामले में ICC सख्त कार्रवाई कर सकता है. उनके बयान से निश्चित रूप से विवाद हो गया है. अब सभी को ICC की कार्रवाई का इंतज़ार है. सना मीर के साथ क्या होगा? यह देखना दिलचस्प होगा.



पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान में बिगड़े हालात (The situation between India and Pakistan deteriorated after the Pahalgam terrorist attack)

22 अप्रैल, 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मार डाला था. इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी कैंपों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, जो करीब 4 दिनों तक चला था. भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में भारी नुकसान हुआ था. जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले के मुकाबले तनाव और बढ़ गया था. एक समय में लग रहा था कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होगा, लेकिन मुकाबला हुआ. हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया था.

सना मीर ने दिया स्पष्टीकरण (Sana Mir explanation)

इस पूरे मामले पर सना की प्रतिक्रिया सामने आई है. दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि यह दुखद है कि चीजें इतनी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई जा रही हैं और खेल जगत के लोगों पर बेवजह दबाव डाला जा रहा है. यह भी दुख की बात है कि इस पर लोगों के सामने सफाई देनी पड़ रही है. पाकिस्तान की एक खिलाड़ी के गृह नगर के बारे में मेरा कमेंट सिर्फ यह बताने के लिए था कि पाकिस्तान के उस इलाके से आने वाली इस खिलाड़ी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसकी शानदार यात्रा कैसी रही.

खिलाड़ी के बारे में बताने के दौरान किया आजाद कश्मीर का जिक्र (During the discussion about the player, Azad Kashmir was mentioned)

कमेंटेटर के तौर पर हम खिलाड़ियों के बारे में यही बताते हैं कि वे कहां से आते हैं. आज मैंने दो और खिलाड़ियों के बारे में भी यही बताया जो दूसरे इलाकों से थे. कृपया इसे राजनीतिक रंग न दें. वर्ल्ड फीड पर कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान देना और लगन और मेहनत की प्रेरणादायक कहानियां बताना होता है. मेरे मन में कोई बुराई नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा है. मैं वह स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूं जहां से मैं ज़्यादातर खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हूं. चाहे वे पाकिस्तान के हों या किसी और देश के. मुझे पता है कि उन्होंने इसे अब तक बदल दिया होगा, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा था. 

यह भी पढ़ें :-

ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के

Bangladesh W vs Pakistan W World Cup: पाकिस्तानी टीम फिर हुई शर्मसार, अब बांग्लादेश के हाथों मिली करारी हार

Tags: azad kashmir remarksicc women world cup 2025india vs pakistanPakistan vs Bangladeshpakistani commentator sana mir
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!
वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!
वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!
वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी कमेंटेटर ने किया इतिहास का सबसे बड़ा कांड, सुन हर भारतीयों का खौल उठेगा खून!