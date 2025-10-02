ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के
Home > खेल > ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के

ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के

T-20 WORLD CUP 2026: टी-20 वर्ल्ड कपकुल मिलाकर 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इन 20 में से 15 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थीं, लेकिनअब दो और टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 2, 2025 11:17:43 PM IST

t20 world cup 2026
t20 world cup 2026

ICC T-20 WORLD CUP 2026: अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. इस वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इन 20 में से 15 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थीं, लेकिन अब दो और टीमों ने इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है. साल 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-8 में जगह बनाने वाली टीमों ने इस इवेंट के लिए पहली ही अपनी जगह तय कर ली थी. इसके बाद कुछ टीमों को रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन मिल गया. इसके अलावा बाकी टीमों का फैसला रीजनल क्वालीफाई राउंड से होना है, जिसमें अब अफ्रीका रीजनल क्वालिफिकेशन में जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना स्थान पक्का कर लिया है.

जिम्बाब्वे और नामीबिया ने कैसे बनाई जगह?

अफ्रीका रीजनल क्वालिफिकेशन से टॉप 2 टीमों को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलनी थी, इसमें टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में नामीबिया की टीम ने तांजानिया के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए उसे 63 रनों से हराया और फाइनल में अपनी जगह को पक्का किया. इसी के साथ नामीबिया ने अगले साल होने वाले इस मेगा इवेंट का टिकट भी हासिल किया. वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम जो पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की करने में कामयाब नहीं हो सकी थी, उन्होंने इस बार क्वालिफिकेशन राउंड में कोई भी गलती ना करते हुए दूसरे सेमीफाइनल में केन्या को एकतरफा 7 विकेट से हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई. इसी के साथ ज़िम्बाब्वे की टीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया.

ये भी पढ़ें- IND vs WI Jasprit Bumrah: बुमराह ने फेंकी ‘मिसाइल गेंदें’, विंडीज के बल्लेबाज़ों के छूटे पसीने, देखें VIDEO

17 टीमों के नाम हुए पक्के

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अब तक कुल 17 टीमों के नाम तय हो चुके हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और नामीबिया की टीम का नाम शामिल है. वहीं बाकी की तीन टीमों का फैसला ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफाई राउंड से होगा जिसमें ओमान, यूएई, कतर, नेपाल, सामोआ, कुवैत, मलेशिया, जापान और पापुआ न्यू गिनी की टीम हिस्सा लेंगी. इन टीमों को तीन-तीन के अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें 8 अक्टूबर से इसके मुकाबले ओमान के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे.

ये भी पढ़ें- Bangladesh W vs Pakistan W World Cup: पाकिस्तानी टीम फिर हुई शर्मसार, अब बांग्लादेश के हाथों मिली करारी हार

Tags: CricketNamibiat-20 world cup 2026T-20 World Cup QualifiersZimbabwe
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के
ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के
ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के
ICC T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड के लिए 2 और टीमों ने किया क्वालिफाई, 17 टीमों के नाम हुए पक्के