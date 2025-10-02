Irani Trophy 2025: 25 साल के खिलाड़ी ने खेली ऐसी पारी, देखती रह गई दुनिया सारी, ठोका दमदार शतक

Atharva Taida Century: ईरानी कप 2025 (Irani Cup 2025) की शुरुआत हो चुकी है. ईरानी कप में विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी विदर्भ की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन बनाए. विदर्भ के लिए अथर्व तायडे ने शानदार बल्लेबाज़ी की और एक बेहतरीन शतक जड़ दिया.

शतक लगाया, टीम को बचाया

विदर्भ की टीम के लिए अथर्व तायडे और यश राठौड़ ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की. इन दोनों की वजह से ही विदर्भ की टीम अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है. अथर्व तायडे टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे थे और उन्होंने 240 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन बनाए. अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 12 चौके और एक छक्का भी लगाया. तायडे क्रीज पर टिक गए और उन्होंने एक छोर को थामे रखा. गेंदबाज़ आते गए, तायडे रन बनाते गए. पहले दिन उन्हें अंशुल कंम्बोज और आकाश दीप जैसे बॉलर भी आउट नहीं कर सके, जो भारतीय टीम के लिए भी टेस्ट मैच खेल चुके हैं. एक तरफ से तायडे टिके हुए थे, तो दूसरे छोर से यश राठौड़ भी अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहे थे. यश राठौड़ के बल्लेबाज से 91 रन निकले. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और एक छक्का लगाया. कप्तान अक्षय वाडकर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और पांच रन बनाकर आकाश दीप की गेंद पर आउट हो गए. ध्रुव शौरी ने 18 रन बनाए और दानिश मालेवर तो अपना खाता तक नहीं खो पाए. विदर्भ की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन बना लिए हैं. विदर्भ के लिए अच्छी बात ये है कि क्रीज पर अथर्व तायडे और यश ठाकुर दोनों मौजूद हैं.

मानव सुथार ने विदर्भ को किया परेशान

रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के लिए मानव सुथार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए. उन्होंने 23 ओवर में 64 रन दिए. उनके अलावा आकाश दीप के खाते में दो विकेट गए. दूसरी तरफ अंशुल कम्बोज, गुरनूर बरार और सारांश जैन कोई विकेट नहीं सके. विरोधी बल्लेबाजी अथर्व तायडे उनके सामने किसी दीवार की तरह खड़े रहे, रन बनाते रहे और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम का परेशान बढ़ाते रहे.

