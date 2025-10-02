INDIA vs WEST INDIES: पहले टेस्ट मैच में कैसा रहेगा पिच का मिज़ाज, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानिए पूरी डिटेल

INDIA vs WI Pitch Report: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने में चंद घंटों का समय बाकी है. इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मैच में कैसा रहेगा पिच का मिज़ाज और इस टेस्ट के दौरान मौसम कैसा रहेगा? यही हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं.



कैसा है IND vs WI का रिकॉर्ड?

तकरीबन 8 सालों बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत में कोई टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज़ में भी भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) करेंगे. गिल ने इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भी टीम इंडिया की कप्तानी की थी और वहां पर भारत ने सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ करवाई थी. वहीं वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो भारत के खिलाफ इस सीरीज़ में कैरिबियाई टीम की कप्तानी रोस्टन चेस (Roston Chase) करेंगे. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक 100 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 23 जीते हैं और वेस्टइंडीज ने 30 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि 47 मैच ड्रॉ भी रहे हैं. वहीं टीम इंडिया ने 13 घरेलू मैच जीते हैं. हालांकि खास बात ये है कि वेस्टइंडीज ने साल 2002 के बाद से भारत में कोई भी टेस्ट नहीं जीता है.

कैसा रहेगा पिच का मिज़ाज?

पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाना है. हालांकि ये मैच हरी पिच पर हो सकता है. क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच पर काफी घास देखी गई थी. ये लाल मिट्टी की पिच है, जिसपर थोड़ी बहुत खास रहने की उम्मीद है. घास के चलते शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल सकती है. हालांकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे स्पिन गेंदबाज़ों का जलवा भी देखने को मिल सकता है. वहीं अगर बात बल्लेबाज़ी की करें तो जो खिलाड़ी संयम और धैर्य से बल्लेबाज़ी करेगा, वो इस पिच पर रनों का अंबार भी लगा सकता है. तो कुल मिलाकर ये बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों के लिए स्पोर्टिंग विकेट रहने वाला है.

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

अहमदाबाद में होने वाले इस मैच के दौरान बारिश खलल डाल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी है. मैच के पहले दिन बारिश होने की पूरी आशंका है. हालांकि दूसरे और तीसरे दिन बारिश की आशंका काफी कम है. लेकिन चौथे और 5वें दिन बारिश फिर से मैच में खलल डाल सकती है.

