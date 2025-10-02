INDIA vs WEST INDIES TEST LIVE STREAMING: कब कहां और कैसे देख पाएंगे भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज़? जानिए पूरी डिटेल
IND vs WI: सीरीज़ का पहला टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत सुबह 9:30 बजे होगी, लेकिन इससे पहले टॉस सुबह 9:00 बजे होगा.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 2, 2025 1:52:38 AM IST

IND vs WI TEST SERIES: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में धाक जमाने के बाद भारतीय टीम का अगला मिशन है वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलना. ये सीरीज़ 2 अक्टूबर यानि आज  से इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत हो रही है. इस सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. आप क्रिकेट के शौकिन हैं और ये मैच मिस नहीं करना चाहते, तो इस आर्टिकस में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है. जैसे की मैच किस वक्त शुरू होगा, कहां खेला जाएगा, और आप इसे टीवी और मोबाइल पर फ्री में कैसे देख सकते हैं. 

कितने बजे से शुरू होगा मैच?

इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत सुबह 9:30 बजे होगी, लेकिन इससे पहले टॉस सुबह 9:00 बजे होगा.

कौन-कौन है दोनों टीमों के कप्तान?

इस सीरीज़ में भी भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) करेंगे. गिल ने इंग्लैंड में खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भी टीम इंडिया की कप्तानी की थी और वहां पर भारत ने सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ करवाई थी. वहीं वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो भारत के खिलाफ इस सीरीज़ में कैरिबियाई टीम की कप्तानी रोस्टन चेस (Roston Chase)करेंगे. 

टीवी पर कहां और कैसे देखें मैच?

अगर आप टीवी पर आराम से मैच देखना चाहते हैं तो Star Sports नेटवर्क पर इसका लाइव टेलीकास्ट (Live Telecast) किया जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनलों पर इसे हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगू जैसी कई भाषाओं में देखा और सुना जा सकता है. वहीं अगर बात मोबाइल या फिर OTT प्लेटफॉर्म की करें तो फिर आप Hotstar पर इस मैच की Live Streaming देख सकते हैं.

IND vs WI सीरीज़ के लिए भारत की टीम  

शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), एन. जगदीसन (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

IND vs WI सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज की टीम

रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), शाई होप, टेगेनारिन चंद्रपॉल, ब्रैंडन किंग, जेडन सील्स, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडिया ब्लेड्स, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स, केवलन एंडरसन, जोहान लेने.

