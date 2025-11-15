Home > खेल > IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट

SRH Retained Player List 2026: आईपीएल में धुंआधार बल्लेबाजी के दम पर कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली टीम SRH ने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट को जारी कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: November 15, 2025 11:14:06 PM IST

SRH Full retained and released player list 2026
SRH Full retained and released player list 2026


SRH Released Player List 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. क्योंकि इसके लिए 15 नवंबर, 2025 तक की डेडलाइन थी. इसी कड़ी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने भी अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. ऐसे में आइए जानते हैं SRH ने किन खिलाड़ियों को रिटेन और किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है? आइए पूरी लिस्ट देखतें हैं और रिटेंशन और रिलीज करने के बाद अब SRH की टीम कैसी दिखती है. इसपर भी चर्चा करेंगे.

SRH ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन?

सनराइजर्स हैदराबाद ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया हैं. उनमें ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, बी स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी का नाम शामिल है.

SRH ने किन खिलाड़ियों को किया रिलीज

सनराइजर्स हैदराबाद ने जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया है. उनमें अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, मोहम्मद शमी, स्मरजीत सिंह, राहुल चाहर और एडम ज़म्पा का नाम शामिल है.

यह भी पढ़ें :- 

IPL 2026 KKR Retained Players List: रसेल और वेंकटेश अय्यर से KKR ने तोड़ा नाता, देखिए रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

SRH का IPL में अबतक कैसा रहा प्रदर्शन?

आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम होने के बाद SRH पिछले कुछ सीजन से ख़िताब जीतने के बेहद करीब पहुंचकर हार जारी है. हैदराबाद ने 2013 में प्लेऑफ में जगह बनाकर धूम मचाई और 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिसे अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, RCB पर रोमांचक जीत के बाद डेविड वार्नर के नेतृत्व में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर शीर्ष पर पहुंची. इसके बाद निरंतरता का दौर आया, 2016 से 2020 तक लगातार पांच बार प्लेऑफ में जगह बनाई, जिसमें 2018 में उपविजेता स्थान भी शामिल है.

2021-24 तक कैसा रहा प्रदर्शन?

लेकिन उसके बाद के वर्षों में उथल-पुथल रही. 2021 और 2023 के बीच, SRH ने अपने कुछ सबसे कठिन अभियानों का सामना किया, प्रत्येक सीजन में निचले तीन में स्थान हासिल किया. निर्णायक मोड़ 2024 में आया, जब पैट कमिंस के आक्रामक नेतृत्व और एक नई टीम ने SRH को शानदार पुनरुत्थान की ओर अग्रसर किया. उन्होंने दो बार आईपीएल के सर्वकालिक स्कोर को तोड़ा, एक विस्फोटक शीर्ष क्रम के साथ हावी रहे और फाइनल में पहुंचे, अंततः कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद उपविजेता रहे.

2025 में कैसा रहा प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में SRH के परफॉर्मेंस में निरंतरता की कमी देखी गई, लेकिन SRH ने फिर भी देर से बढ़त के बाद एक सम्मानजनक 6वां स्थान हासिल किया.

यह भी पढ़ें :- 

IPL 2026: DC ने दो हाई-प्रोफाइल विदेशी खिलाड़ियों को किया बाहर, यहां जानें रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

Tags: IPL 2026IPL Mini Auction 2026mohammed shamiRahul ChaharSRH
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज

November 17, 2025

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये...

November 17, 2025

₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर...

November 17, 2025

भारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे...

November 17, 2025

UPI यूज करते समय NPCI की ये चेतावनी याद रखें,...

November 17, 2025

जानें भारत के ऐसे मशहूर एक्टर्स जो प्राइवेट जेट के...

November 17, 2025
IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट
IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट
IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट
IPL 2026: SRH ने इस धाकड़ गेंदबाज को किया रिलीज, इन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट