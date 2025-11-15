IPL 2026 KKR Retained Players List: रसेल और वेंकटेश अय्यर से KKR ने तोड़ा नाता, देखिए रिटेन और रिलीज़ खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 KKR Players List: IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 3-3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है. पिछले सीजन में KKR की टीम का प्रदर्शन काफी ज़्यादा निराशानजनक रहा था. IPL 2024 की चैंपियन टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई थी. KKR की टीम अंकतालिका में 8वें नंबर पर रही थी. ऐसे में IPL 2026 से पहले इस टीम में बड़े बदलाव होने के अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे. इसी वजह से टीम ने अपने कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों के रिलीज किया है.

KKR ने वेंकटेश अय्यर को किया रिलीज

KKR ने IPL 2026 से पहले अपने सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रिलीज करने का फैसला किया है. वेंकटेश अय्यर को पिछले साल हुए मेगा ऑक्शन में KKR ने 23.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन IPL 2025 में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था. इसी वजह से अब केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम से बाहर कर दिया है. हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन में एक बार फिर से वेंकटेश अय्यर के लिए बोली लगा सकती है, क्योंकि KKR की टीम उन्हें कम रकम में वापस अपने साथ जोड़ना चाहेगी.

आंद्रे रसेल से भी KKR ने तोड़ा रिश्ता

KKR की टीम ने अपने फैंस को बड़ा झटका दिया है. आंद्रे रसेल को KKR की टीम ने अपने बेड़े से रिलीज़ करने का फैसला किया है. आंद्रे रसेल लंबे समय से इस टीम के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब KKR ने उन्हें अपने टीम से बाहर कर दिया है. अब आंद्रे रसेल हमें नीलामी में नज़र आएंगे. रसेल IPL 2014 से लगातार KKR का हिस्सा थे और IPL 2025 मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइज़ी द्वारा रसेल को 12 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था.

IPL 2026 से पहले KKR द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

आंद्रे रसेल, वेंकेटश अय्यर, मोईन अली, एनरिक नॉर्खिया, क्विंटन डिकॉक, स्पेंसर जॉनसन

IPL 2026 से पहले KKR द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती.

