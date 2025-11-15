Home > खेल > IPL 2026: DC ने दो हाई-प्रोफाइल विदेशी खिलाड़ियों को किया बाहर, यहां जानें रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

IPL 2026: DC ने दो हाई-प्रोफाइल विदेशी खिलाड़ियों को किया बाहर, यहां जानें रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयर्स की लिस्ट

IPL 2026 Delhi Capitals: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से केकेआर के पूर्व कप्तान नितीश राणा को ट्रेड किया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: November 15, 2025 9:58:04 PM IST

DC Retained And Released Players
DC Retained And Released Players


DC Retained And Released Players: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के रिटेंशन की घोषणा से पहले, दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ट्रेड विंडो में सबसे शांत टीमों में से एक रही है. डीसी का सबसे बड़ा कदम शायद यह है कि उन्होंने किसे रखा है, बजाय इसके कि उन्होंने किसे जाने दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की भारी रुचि के बावजूद, दिल्ली कैपिटल्स स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को रिटेन करने में कामयाब रही. 

अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) से केकेआर के पूर्व कप्तान नितीश राणा को ट्रेड किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज डोनोवन फरेरा ने भी टीम में जगह बनाई है.

दो हाई-प्रोफाइल विदेशी सितारों को किया गया रिलीज

दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस और जेक फ्रेजर-मैकगर्क के रूप में दो हाई-प्रोफाइल विदेशी सितारों को रिलीज किया है. फ्रेजर-मैकगर्क को रिलीज करने से आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी के लिए 9 करोड़ रुपये की राशि खाली हो गई है. दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीकी फिनिशर ट्रिस्टन स्टब्स को भी रिटेन किया है, जिन्हें शुरुआत में एक ट्रेड मूव में आरआर से जोड़ा गया था.

फ्रैंचाइजी ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव, उभरते हुए ऑलराउंडर विप्रज निगम और युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और आशुतोष शर्मा को रिटेन किया है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में अलग-अलग चरणों में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था.

IPL 2026 RR Retained Players List: राजस्थान रॉयल्स में संजू के जाने से भूचाल, 2 दिग्गजों की धमाकेदार एंट्री से बदला टीम का पूरा समीकरण

टी नटराजन रिटेंन, मोहित शर्मा रिलीज

दिल्ली कैपिटल्स का सबसे आश्चर्यजनक रिटेंशन तेज़ गेंदबाज़ टी नटराजन के रूप में हुआ है, जिन्हें उनकी ऊँची कीमत (10.75 करोड़ रुपये) और पिछले सीज़न में केवल एक मैच खेलने के बावजूद टीम में बनाए रखा गया है. मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और दुष्मंथा चमीरा को भी रिटेन किया गया है, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की तेज़ गेंदबाजी बरकरार है.

इसके अलावा अनुभवी तेज़ गेंदबाज मोहित शर्मा को आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए आठ मैचों में केवल दो विकेट लेने के बाद रिलीज कर दिया गया है. 

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 की नीलामी में 21.80 करोड़ रुपये की राशि के साथ उतरेगी, जिसमें विदेशी बल्लेबाज़ी उनकी प्राथमिकता होने की संभावना है.

रिटेन किए गए खिलाड़ी:

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा

रिलीज किए गए खिलाड़ी:

फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, डोनोवन फरेरा (ट्रेडेड), सेदिकुल्लाह अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन नालकांडे

ट्रेड किए गए खिलाड़ी: नितीश राणा (राजस्थान रॉयल्स से)

ट्रेड आउट किए गए खिलाड़ी: डोनोवन फरेरा (राजस्थान रॉयल्स के लिए)

नीलामी बजट: 21.80 करोड़ रुपये

LSG ने डेविड मिलर जैसे धांसू फिनिशर से तोड़ा नाता, किन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट

