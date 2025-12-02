Home > खेल > IPL 2026 MINI AUCTION से पहले ग्लेन मैक्सवेल ने लिया बड़ा फैसला, 7 सालों में पहली बार होगा ऐसा!

Glenn Maxwell: ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन में पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे. पंजाब किंग्स ने उन्हें अगले सीजन से पहले रिलीज़ कर दिया थे, क्योंकि IPL 2025 में उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था. मैक्सवेल ने सिर्फ 48 रन बनाए और आखिरी चार मैचों में वो हर बार सिंगल-डिजिट में आउट हुए.

By: Pradeep Kumar | Published: December 2, 2025 1:52:21 PM IST

glen maxwell_ipl 2026_ipl mini auction
glen maxwell_ipl 2026_ipl mini auction


Glenn Maxwell Out Of IPL 2026: IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इस ऑक्शन पर सभी की नज़रें टिकी हुईं हैं. लेकिन अब इस ऑक्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने खुद को इस ऑक्शन से अलग कर लिया है. मैक्सवेल ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कियाा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो इस साल होने वाली IPL 2026 की नीलामी का हिस्सा नहीं होंगें. इसका मतलब है कि वो 2019 के बाद पहली बार IPL नहीं खेलेंगे. 

मैक्सवेल ने फैंस के लिए लिखा भावुक पोस्ट

मैक्सवेल ने अपने बयान में लिखा, ‘IPL में कई यादगार सीज़न खेलने के बाद, मैंने इस बार अपना नाम नीलामी में नहीं देने का फैसला किया है. ये मेरे लिए बड़ा फैसला है, लेकिन IPLने मुझे जो दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. IPL ने मुझे खिलाड़ी और इंसान दोनों रूप में बहुत कुछ सिखाया है. मुझे शानदार टीमों के साथ खेलने, बेहतरीन फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनने और उन फैंस के सामने खेलने का मौका मिला जिनका जुनून अविश्वसनीय है. ये यादें, चुनौतियाँ और भारतीय दर्शकों की ऊर्जा को मैं कभी नहीं भूलूँगा. आपके प्यार के लिए धन्यवाद, उम्मीद है जल्द मिलेंगे. Cheers, Maxi.’

maxwell statement_ipl 2026

पंजाब से क्यों रिलीज़ हुए मैक्सवेल?

मैक्सवेल आईपीएल 2026 के ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि उनका नाम 1,355 खिलाड़ियों की उस लिस्ट में नहीं था, जिन्होंने IPL 2026 की मिनी नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. उन्हें पंजाब किंग्स ने अगले सीज़न से पहले रिलीज़ कर दिया था क्योंकि IPL 2025 में उनका प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था. मैक्सवेल ने सिर्फ 48 रन बनाए और आखिरी चार मैचों में वो हर बार सिंगल-डिजिट में आउट हुए. उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले और 4 विकेट लिए. फिर बीच सीज़न में उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल ओवेन ने मैक्सवेल को रिप्लेस कर दिया. इसके बाद पंजाब की टीम ने मैक्सवेल को रिलीज़ कर दिया था. पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खुलकर बताया था कि टीम ने मैक्सवेल को इसलिए छोड़ा क्योंकि वह टीम के प्लान में फिट नहीं बैठ रहे थे.

