Home > खेल > IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर

IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर

IND vs SA: भारत और द.अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेली जा रही है. इसके बाद भारतीय टीम 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ खेलेगी. लेकिन अब इस सीरीज़ से पहले भारतीय टीम को एक बड़ी खुशखबरी मिली है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: December 1, 2025 5:52:47 PM IST

ind vs SA_HARDIK PANDYA_team india_cricket
ind vs SA_HARDIK PANDYA_team india_cricket


IND vs SA, T-20I Series: भारत और द.अफ्रीका के बीच फिलहाल 3 मैचों की वनडे सीरीज़ खेली जा रही है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ भी खेली जाएगी. अब इस टी-20 सीरीज़ से पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. भारतीय टीम के तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब इस टी-20 सीरीज़ के लिए पूरी तरह से फिट हो गए हैं और वो अगली सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आएंगे.

हार्दिक ने पास किया फिटनेस टेस्ट

हार्दिक पांड्या को सितंबर में एशिया कप के दौरान बाएं पैर की जांघ (क्वॉड्रिसेप्स) में चोट लगी थी. इसी वजह से पांड्या ने पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरे मिस किया था और अब इसी वजह से वो द.अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ का हिस्सा भी नहीं हैं. BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि आने वाले समय में हार्दिक को सिर्फ T-20I खिलाड़ी के तौर पर मैनेज किया जाएगा, क्योंकि 2026 T20 वर्ल्ड कप में उनकी भूमिका अहम रहेगी. अब उनका पूरी तरह फिट होना भारत के लिए बड़ी राहत है.

हार्दिक पांड्या ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी रिहैब ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब उन्हें T20I मैचों में गेंदबाज़ी करने की परमिशन मिल गई है. इस फइटनेस टेस्ट को पास करने के बाद अब  हार्दिक अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाँच मैचों की T20I सीरीज़ में टीम में वापसी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Virat Kohli vs Gautam Gambhir: गंभीर-विराट के बीच बढ़ी दरार? एक VIDEO ने खोल दी पोल!

SMAT में होगी हार्दिक की परीक्षा

हार्दिक पांड्या को अब अपने कमबैक प्लान के तौर पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में बड़ौदा की तरफ से खेलना होगा, ताकि उनकी मैच फिटनेस की जांच हो सके. हार्दिक को कम से कम दो मैच खेलने होंगे. बड़ौदा के अगले दो मैचों की बात करें तो पहला मैच 2 दिसंबर को पंजाब के खिलाफ होगा. इसके अलावा दूसरा मैच 4 दिसंबर को  गुजरात के खिलाफ खेलना है. अब सभी की नज़रे इस बात पर रहेंगी की क्या हार्दिक पांड्या लगातार दो मैचों में बिना किसी दिक्कत के गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं ? 

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर और अब चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा को हार्दिक की फिटनेस और प्रदर्शन पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी गई है. वह सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को अपडेट देंगे. इससे साफ है कि भारत की T20 टीम में हार्दिक की भूमिका बेहद अहम है, फिर चाहे वो फिनिशर का किरदार निभाना हों या फिर गेंदबाजी से टीम को संतुलन देना हो.

ये भी पढ़ें-Gambhir vs Rohit and Kohli: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रुम में बवाल, रोहित-विराट और गंभीर के मतभेदों पर BCCI लेगा बड़ा एक्शन!

Tags: CricketHARDIK PANDYAHardik Pandya Fitness TestIND vs SAIND vs SA T-20I seriesindia vs south africa
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर
IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर
IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर
IND vs SA, T-20I Series: टीम इंडिया को मिली बड़ी खुशखबरी, दूसरे ODI से पहले फिट हुआ तूफानी ऑलराउंडर