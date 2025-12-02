कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? जिसने विराट कोहली के शतक पर दिया ऐसा रिएक्शन, लोग सोशल मीडिया पर ढूंढने लगे!

Who is Riya Verma: भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज चल रही है. रांची में पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया था. इस मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया था. ये उनके वनडे करियर का 52वां शतक था. इसके अलावा रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की पारी खेली.

इस मैच की चर्चा अब हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि एक लड़की विरोट कोहली के शतकक के बाद झूमती हुई दिखी थी, जिसे लोग सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं. हालांकि, इस मैच में एक फैन भी विराट कोहली के शतक लगाते ही मैदान में दौड़ते हुए पहुंचा गया था और उनके पैर पर गिर गया था. वहीं कोहली के शतक पर रोहित शर्मा भी अलग तरीके से जश्न मनाते दिखे थे.

कौन है ‘मिस्ट्री गर्ल’?

इन सब के बीच लोग उस लड़की को सर्च कर रहे हैं, विराट कोहली के शतक के बाद कैमरे पर दिखी थी. अब उसके बारे में जो जानकारी निकलकर आई है, उसके मुताबिक वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ का नाम रिया वर्मा है.

मैच में जैसे ही विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया था, रिया ने खुशी से अपने गाल पर दोनों हाथ रख लिए. इस रिएक्शन को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर रिया वर्मा काफी एक्टिव है. रिया एक यूट्यूबर है, जिसके तीन लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर करीब 25 लाख लोग फॉलो करते हैं. रिया ने इस मैच का एक वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है.

विराट कोहली की फैन है रिया

रिया मुंबई की रहने वाली है. रिया की इंस्टा प्रोफाइल के मुताबिक, वह अभिनेत्री हैं और खेलों में रुचि रखती है. रिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जर्सी में तमाम तस्वीरें अपलोड की हैं. इससे पता चलता है कि वह विराट कोहली की फैन है. इसके अलावा इंस्टा पर उसके पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ भी तस्वीर है.

बता दें कि 30 नवंबर को खेले पहले वनडे मैच में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे. विराट कोहली ने शतक लगाते हुए 135 रन की पारी खेली थी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई. जीत के साथ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया है. दूसरा वनडे रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा.