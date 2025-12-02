Home > खेल > IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!

IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में ऑलराउंडर्स की डिमांड काफी ज़्यादा रहने वाली है. ऐसे में इस नीलामी में तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का ही बोलबाला रहेगा. अब तो आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल जैसे तूफानी खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि वो इस मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे.

By: Pradeep Kumar | Published: December 2, 2025 7:09:32 PM IST

IPL 2026 Auction_Maxwell_Russell
IPL 2026 Auction_Maxwell_Russell


IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. इस बार की नीलामी खास होने वाली है. इस ऑक्शन में एक से बढ़कर एक धुरंधर पर बोली लगती हुई नज़र आएगी. सभी 10 टीमों में कुल 77 स्लॉट बचे हैं और खास बात ये है कि ज्यादातर सभी टीमों में ऑलराउंडर्स के स्लॉट खाली हैं. IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में ऑलराउंडर्स की डिमांड काफी ज़्यादा और सप्लाई काफी कम है, तो ऐसे में इस नीलामी में तो ऑलराउंडर खिलाड़ियों का ही बोलबाला रहेगा. अब तो आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल जैसे तूफानी खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि वो इस मिनी ऑक्शन का हिस्सा नहीं होंगे. इसी वजह से अब तो ऑलराउंडर्स की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है. ऐसे में इस बार की नीलामी में ऑलराउंडर्स पर जमकर पैसों की बरसात होने वाली है. हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों पर 15 करोड़ से ज़्यादा की बोली लगती हुई नज़र आए. तो ऐसे में कौन से हैं वो तीन ऑलराउंडर जिन पर हो सकती है पैसों की बारिश? आइए जानते हैं.

वेंकटेश अय्यर- Venktesh Iyer

वेंकटेश अय्यर को KKR ने अपने खेमे से बाहर का रास्ता दिखाया है. अय्यर को  KKR ने आईपीएल के मेगा ऑक्शन में तकरीबन-तकरीबन 24 करोड़ में खरीदा था, लेकिन पिछले सीजन में ना तो अय्यर कोई कमाल दिखा पाए और ना ही टीम का प्रदर्शन कुछ खास रहा. ऐसे में अब अय्यर और केकेआर के रास्ते अलग हो गए हैं. भले ही पिछले सीजन में वेंकटेश अय्यर का प्रदर्शन अच्छा ना रहा हो, लेकिन ये भी सही है कि आईपीएल 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाने में वेंकटेश अय्यर ने अहम किरदार निभाया था. हालांकि 2025 के सीजन में इतनी बड़ी बोली लगने का दबाव भी अय्यर पर रहा होगा और दूसरा टीम का प्रदर्शन भी कई मायनों में उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. अय्यर बल्लेबाज़ी के साथ-साथ गेंदबाज़ी भी कर लेते हैं, वो बात अलग है कि केकेआर ने उनकी गेंदबाज़ी का काफी कम इस्तेमाल किया. लेकिन ये खिलाड़ी अपने बल्ले और गेंद से मैच का पासा पलट सकता है. ऐसे में इस भारतीय ऑलराउंडर पर भी कई टीमें नज़र गड़ाए बैठी हैं. तो इस मिनी ऑक्शन में अय्यर पर भी जमकर पैसों की बारिश हो सकती है.

कैमरन ग्रीन- Cameron Green

कैमरन ग्रीन भी ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनपर आईपीएल के इन मिनी ऑक्शन में जमकर पैसों की बारिश हो सकती है. ये ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर बड़े-बड़े शाट्स लगाने कि लिए जाना जाता है. इसके अलावा ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाज़ी से भी धमाल मचाने का दमखम रखता है. मौजूदा समय में इस खिलाड़ी का फॉर्म भी शानदार है. ग्रीन के साथ अच्छी बात ये है कि वो ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और लोअर मीडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और फीनिशर का किरदार भी निभा सकते हैं. इसके अलावा वो गेंदबाज़ी में भी अहम किरदार निभा सकते हैं. तो ऐसे में ग्रीन पर भी बड़ी बोली लग सकती है. 

ये भी पढ़ें- Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या का धमाकेदार कमबैक, मैदान पर उतरते ही उड़ा दिया गर्दा, कर दी चौके-छक्कों की बारिश

रचिन रवींद्र- Rachin Ravindra

रचिन रवींद्र पिछले दो सीजन से CSK की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब वो चेन्नई के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और अब पीली जर्सी वाली इस टीम ने उन्हें रिलीज़ कर दिया है. रचिन दमदार बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और स्पिन गेंदबाज़ी भी करते हैं. वो एक ओपनर के तौर पर भी खेल सकते हैं और नंबर-3 पर भी दमखम दिखा सकते हैं. ऐसे में रचिन रवींद्र पर भी इस नीलामी में बड़ी बोली लग सकती है.

ये भी पढ़ें- SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

Tags: Andre RussellCameron GreenGlenn MaxwelliplIPL 2026IPL 2026 AuctionIPL 2026 Mini AuctionRachin RavindraVenktesh Iyer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!
IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!
IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!
IPL 2026 MINI AUCTION: मैक्सवेल और रसेल OUT, अब इन 3-3 तूफानी ऑलराउंडर्स पर लगेगी 15 करोड़ की बोली!