Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या का धमाकेदार कमबैक, मैदान पर उतरते ही उड़ा दिया गर्दा, कर दी चौके-छक्कों की बारिश

Hardik Pandya Returns: टीम इंडिया के तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने मैदान पर धमाकेदार वापसी की है. लंबे समय तक चोट से बाहर रहने के बाद हार्दिक पांड्या ने पंजाब के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले में वापसी की और तूफानी पारी खेल अपनी टीम को जीत दिला दी. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पांड्या ने सिर्फ 42 गेंदों पर 77 रनों की आतिशी पारी खेल बड़ौदा को सात विकेट से जीत दिला दी.

हार्दिक की तूफानी पारी पड़ गई पंजाब पर भारी

हार्दिक पांड्या ने अभिषेक शर्मा की कप्तानी वाली पंजाब के खिलाफ नॉट आउट 42 गेंदों में 77* रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 183.33 के स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 4 छक्के जड़ते हुए शानदार वापसी की. ये चोट से वापसी करने के बाद हार्दिक पांड्या का पहला मैच था. इससे पहले वह एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 मैच में चोटिल हो गए थे. इसी चोट के चलते पहले वो फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं खेल पाए थे. लेकिन हार्दिक ने अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार वापसी करते हुए अपने तूफानी तेवर दिखा दिए. इससे पहले पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 222 रन बनाए थे और बड़ौदा को जीत के लिए 223 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाज़ी के चलते 5 गेंद पहले ही हासिल कर लिया गया. ये सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा रन चेज़ रहा.

बल्लेबाज़ी में हिट, गेंदबाज़ी में फ्लॉप

भले ही हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से बड़ौदा को जीत दिला दी हो, लेकिन उनकी खराब गेंदबाज़ी ने टीम की टेंशन को बढ़ा भी दिया था. क्योंकि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने काफी खराब गेंदबाज़ी की और 4 ओवर में 52 रन लुटा दिए वो सिर्फ एक ही बल्लेबाज़ का शिकार कर पाए. पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में हार्दिक की गेंदों पर जमकर प्रहार किया. हार्दिक ने मैच का पहला ओवर भी डाला, जिसमें उन्होंने 12 रन दिए. पंजाब की तरफ से अभिषेक ने सिर्फ 19 गेंद में 50 रन ठोक दिए. जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जिसकी मदद से पंजाब ने 222/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. हालांकि बाद में हार्दिक पांड्या ने अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से पंजाब को पस्त करते हुए बड़ौदा की टीम को जीत दिला दी. इसी के साथ पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज़ के लिए ज़ोरदार अंदाज़ में अपनी दावेदारी पेश की.

