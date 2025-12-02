Home > खेल > SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi: पिछले कुछ समय से वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने बल्ले की धमक दिखा रहे हैं और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. इससे पहले भी वैभव कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं. वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: December 2, 2025 4:16:46 PM IST

Vaibhav Suryavanshi_Century_SMAT2025
Vaibhav Suryavanshi_Century_SMAT2025


Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखाया और एक धांसू रिकॉर्ड बनाया. कोलकाता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ग्रुप स्टेज मैच बिहार और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाज़ी करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला शतक जड़ दिया. इसके साथ ही वैभव ने वो कमाल कर दिखाया जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में कोई नही कर पाया था. सिर्फ 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. महाराष्ट्र के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 58 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के भी लगाए.

वैभव सूर्यवंशी का जलवा है जारी

पिछले कुछ समय से वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने बल्ले की धमक दिखा रहे हैं और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. इससे पहले भी वैभव कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं. वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा था. खास बात ये है कि सूर्यवंशी आईपीएल के साथ-साथ टी-20 फॉर्मेट में ही शतक जड़ने वाले सबसे यंग खिलाड़ी हैं. 

ये भी पढ़ें- IND vs SA, 2nd ODI, Head To Head Record: रायपुर में होगा दूसरा वनडे, जानिए कैसी है दोनों टीमों की तैयारी, किसका पलड़ा है भारी?

पिछले कुछ मैचों में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा था. उन्होंने 14, 13 और 5 के छोटे स्कोर बनाने के बाद अब तूफानी शतक जड़ दिया. महाराष्ट्र के खिलाफ वेभव ने अपने बल्ले की चमक बिखेरते हुए सिर्फ 61 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए 108 रनों की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी की बदौलत बिहार ने 20 ओवर में 176/3 का स्कोर खड़ा किया.

ये भी पढ़ें- Gambhir vs Rohit and Kohli: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बवाल, रोहित-विराट और गंभीर के मतभेदों पर BCCI लेगा बड़ा एक्शन!

Tags: CricketSMAT 2025Syed Mustaq Ali Trophy 2025Vaibhav Century Hundredvaibhav suryavanshiVaibhav Suryavanshi CenturyVaibhav Suryavanshi Record
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास
SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास
SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास
SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास