SMAT 2025: जो कोई नहीं कर पाया वो Vaibhav Suryavanshi ने कर दिखाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रच दिया इतिहास

Vaibhav Suryavanshi Century: वैभव सूर्यवंशी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपना जलवा दिखाया और एक धांसू रिकॉर्ड बनाया. कोलकाता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ग्रुप स्टेज मैच बिहार और महाराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाज़ी करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला शतक जड़ दिया. इसके साथ ही वैभव ने वो कमाल कर दिखाया जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में कोई नही कर पाया था. सिर्फ 14 साल की उम्र में शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. महाराष्ट्र के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 58 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के भी लगाए.

वैभव सूर्यवंशी का जलवा है जारी

पिछले कुछ समय से वैभव सूर्यवंशी लगातार अपने बल्ले की धमक दिखा रहे हैं और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं. इससे पहले भी वैभव कई रिकॉर्ड्स बना चुके हैं. वह आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटन्स के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ा था. खास बात ये है कि सूर्यवंशी आईपीएल के साथ-साथ टी-20 फॉर्मेट में ही शतक जड़ने वाले सबसे यंग खिलाड़ी हैं.

पिछले कुछ मैचों में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा था. उन्होंने 14, 13 और 5 के छोटे स्कोर बनाने के बाद अब तूफानी शतक जड़ दिया. महाराष्ट्र के खिलाफ वेभव ने अपने बल्ले की चमक बिखेरते हुए सिर्फ 61 गेंदों में नॉट आउट रहते हुए 108 रनों की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार पारी की बदौलत बिहार ने 20 ओवर में 176/3 का स्कोर खड़ा किया.

