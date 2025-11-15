LSG ने डेविड मिलर जैसे धांसू फिनिशर से तोड़ा नाता, किन खिलाड़ियों को किया रिटेन; यहां देखें पूरी लिस्ट

LSG Retained Player List 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) की नीलामी से पहले अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नीलामी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी. खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की समय सीमा 15 नवंबर, 2025 थी. इससे पहले आईपीएल की सभी टीमों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपनी अंतिम टीमें सौंप दीं.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने किन खिलाड़ियों को किया रिलीज?

सभी टीमों की तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. रिलीज किए गए खिलाड़ियों में आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, आकाश दीप, विल ओ’रूर्के, रवि बिश्नोई, शमर जोसेफ, शार्दुल ठाकुर (एमआई को ट्रेड किया गया) के नाम शामिल हैं.

लखनऊ ने किन खिलाड़ियों को किया रिटेन?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है. उनमें अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी (एसआरएच से ट्रेड किए गए), अर्जुन तेंदुलकर (एमआई से ट्रेड किए गए) का नाम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें :-

लखनऊ के पर्स में कितनी राशि बाकी?

लखनऊ सुपर जायंट्स के पास शेष राशि ₹22.95 करोड़ है. अबू धाबी में होने वाले इस मिनी ऑक्शन में लखनऊ 6 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करते है. इन 6 खिलाड़ियों में से लखनऊ 4 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ जोड़ सकते हैं.

शमी को टीम में किया शामिल

आकाश दीप को रिलीज करने से पहले लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद से अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए एक सफल ट्रेड डील हासिल करके अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूत किया. शमी 2025 के आईपीएल सीज़न से पहले SRH के लिए 10 करोड़ रुपये में दूसरे सबसे महंगे अधिग्रहण थे. उन्होंने अपनी मौजूदा फीस पर लखनऊ का रुख किया.

अर्जुन तेंदुलकर को भी टीम में किया शामिल

शमी के अलावा LSG ने मुंबई इंडियंस से एक ट्रेड डील के जरिए अनकैप्ड तेज गेंदबाज और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी हासिल किया. पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस को अर्जुन से नाता तोड़ना पड़ा.कुछ दिन पहले लखनऊ ने टूर्नामेंट के अगले संस्करण के लिए अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस को ट्रेड किया था. लखनऊ सुपर जायंट्स ने लीग के 18वें संस्करण के लिए चोटिल खिलाड़ी की जगह पर शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ रुपये में खरीदा था, आईपीएल के 18वें सीजन में शार्दुल ठाकुर ने कुल 10 मैच खेले और टीम के लिए काफी उपयोगी साबित हुए.

यह भी पढ़ें :-