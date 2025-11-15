IPL 2026 RR Retained Players List: राजस्थान रॉयल्स में संजू के जाने से भूचाल, 2 दिग्गजों की धमाकेदार एंट्री से बदला टीम का पूरा समीकरण

IPL 2026 RR Released Players List: IPL 2025 सीज़न में 9वें स्थान पर रहने के बाद, राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से पहले कुछ हाई-प्रोफाइल ट्रेड डील्स की हैं. RR के लंबे समय से कप्तान रहे संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में ट्रेड किया गया है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन को RR ने CSK से ट्रेड किया है, जिसमें अनुभवी भारतीय स्टार की सैलरी 18 करोड़ रुपए से घटाकर 14 करोड़ रुपए कर दी गई है. सैमसन के जाने के बाद, आईपीएल के पहले चैंपियन को IPL 2026 के लिए कप्तानी को लेकर एक बड़ा फैसला लेना होगा.

RR ने श्रीलंकाई स्पिन जोड़ी वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना के साथ-साथ अफ़ग़ानिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी को भी टीम से बाहर कर दिया है.

यशस्वी-वैभव टीम में बरकरार

राजस्थान रॉयल्स ने स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल और 14 वर्षीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी को टीम में बरकरार रखा है. 2025 में उन्होंने एक शानदार सीज़न का अनुभव किया, जिसमें उन्होंने किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ IPL शतक (35 गेंदों पर) लगाया. रियान पराग और ध्रुव जुरेल, दोनों को 14-14 करोड़ रुपए की भारी-भरकम कीमत के बावजूद रिटेन किया गया है. शिमरोन हेटमायर को भी उनकी 11 करोड़ रुपए की फीस पर रिटेन किया गया है.

राजस्थान रॉयल्स ने 4 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिलीज़ किया है. तेज़ गेंदबाज़ आकाश मधवाल और अशोक शर्मा के साथ-साथ स्पिनर कुमार कार्तिकेय और बल्लेबाज़ कुणाल राठौर को भी रिलीज़ किया गया है. राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 की नीलामी में 16.05 करोड़ रुपये के पर्स के साथ उतरेगी, जिससे उन्हें एक या दो महंगी ख़रीदारियां करने की आज़ादी मिलेगी.

राजस्थान रॉयल्स के रिलीज खिलाड़ी

वानिंदु हसरंगा, महीष तीक्षणा, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल, फजलहक फारुकी, कुणाल सिंह राठौड़, अशोक शर्मा, संजू सैमसन और नीतीश राणा

RR का स्क्वॉड

यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, डी प्रीटोरियस, शुभम दुबे, डोनोवन फरेरा (ट्रेड), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा (ट्रेड), सैम करन (ट्रेड), रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, केवना मपहका, युद्धवीर सिंह