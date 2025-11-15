Home > खेल > IPL 2026 RCB Retained Players List: डिफेंडिंग चैंपियन RCB के फैसले ने सभी को चौंकाया, 8.75 करोड़ के तूफानी खिलाड़ी को किया रिलीज़

IPL 2026 RCB Released Players List: IPL 2025 में RCB ने शानदार खेल दिखाया और 17 सालों के इंतज़ार के बाद पहली बार ट्रॉफी उठाई. लेकिन अब RCB ने अपने एक फैसले से तो सभी को हैरान कर दिया.

By: Pradeep Kumar | Published: November 15, 2025 7:16:36 PM IST

RCB Probable Retention List for IPL 2026
RCB Probable Retention List for IPL 2026


IPL 2026 RCB Retained Players List: IPL 2026 के मिली ऑक्शन से पहले डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने ट्रॉफी जीतने के बाद भी कुछ बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है. इसके अलावा RCB ने अपने एक फैसले से तो सभी को हैरान कर दिया. दरअसल RCB की टीम ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद और IPL के 18वें सीजन में पहली बार ट्रॉफी उठाई. RCB की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और जीत का परचम लहराया. भले ही RCB की टीम चैंपियन बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से निराश ही किया था. इसी वजह से अब RCB ने अपनी टीम से कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है.

RCB से इस तूफानी खिलाड़ी की छुट्टी

RCB की टीम ने IPL 2025 का खिताब जीता और पहली बार IPL की ट्रॉफी उठाई, लेकिन इस बीच एक खिलाड़ी ऐसा था जिसका प्रदर्शन टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा. उस खिलाड़ी को बीच आईपीएल ही टीम से ड्रॉप भी करना पड़ा. ये खिलाड़ी कोई और नहीं ये थे लियम लिविंगस्टन. लियम लिविंगस्टन को RCB ने 8.75 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनका प्रदर्शन फीका ही रहा. जैसा की माना ही जा रहा था कि अगले सीजन से पहले RCB की टीम इस खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाएगी, वहीं हुआ भी अब RCB ने लिविंस्टन को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. इसके अलावा कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिन्हें RCB ने अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है.

RCB के इस फैसले ने चौंकाया

RCB को आईपीएल का चैंपियन बनाने में यश दयाल ने अहम किरदार निभाया था. लेकिन इसके बाद से ही वो क्रिकेट से दूर हैं. वो ना तो यूपी के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं और ना ही वो यूपी टी-20 लीग में खेल पाए. आईपीएल 2025 खत्म होते ही यश दयाल विवादों में भी फंस गए थे. लेकिन इसके बावजूद भी RCB की टीम ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए यश दयाल को रिटेन किया है. ऐसा लग रहा है कि RCB को पूरा भरोसा है कि यश दयाल IPL 2026 में मैदान पर जरुर लौटेंगे.

RCB द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

रजत पाटीदार, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसीक सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा.

RCB द्वारा रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट

लियम लिविंगस्टन, मयंक अग्रवाल, सात्विक चिकारा, लुंगी एनगिडी, टिम साइफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, मनोज भांडगे, मोहित राठी.

RCB की टीम नीलामी में 16.40 करोड़ रुपये का पर्स के साथ उतरेगी. 

