IPL 2026: …तो क्या अभिषेक नायर की वजह से KKR ने आंद्रे रसेल को किया रिलीज़? जानिए पूरी सच्चाई

Kolkata Knight Riders And Andre Russell: IPL 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले KKR की टीम ने अपने तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिलीज़ करने का फैसला किया. KKR के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. क्योंकि रसेल इस टीम के बाद लंबे समय से जुड़े हुए थे. वो पिछले 11 सालों से किंग खान की टीम KKR का हिस्सा थे. इस टीम के लिए रसेल ने 2500 से ज़्यादा रन तो बनाए ही. इसके अलावा उन्होंने अपनी गेंदबाज़ी से 120 से ज़्यादा बल्लेबाज़ों का शिकार किया. रसेल अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से KKR की टीम को अलग तरह का बैलेंस देते थे, लेकिन अब KKR ने उन्हें अपनी टीम से बाहर करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है. सब जानना चाहते हैं कि KKR ने ये फैसला क्यों किया? अब इसी सवाल का जवाब दिया है भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने.

KKR ने रसेल को क्यों किया रिलीज़?

आंद्रे रसेल अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से तो मैच जिता ही सकते हैं. इसके अलावा वो अपनी गेंदबाज़ी से भी मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं. रसेल ने IPL में कई बार अपनी गेंदबाज़ी से भी मैच का नतीज़ बदला है. हालांकि KKR द्वारा रसेल को रिलीज़ करने की एक वजह ये हो सकती है कि इस साल उन्होंने T-20I से सन्यास भी ले लिया है. वो 37 साल के भी हो गए हैं. तो ये कुछ वजहें हो सकती है जिनकी वजह से KKR ने उन्हें रिलीज़ करने का मन बनाया हो. इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीएल की नीलामी में KKR फिर से रसेल के पीछे जाएगा और उन्हें सस्ते में अपनी टीम में वापस लेना चाहेगा. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का मानना कुछ और है.

‘अभिषेक नायर की वजह से हुए रसेल की छु्ट्टी’

भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे मोहम्मद कैफ ने KKR और रसेल को लेकर बात करते हुए कहा है कि, ‘अभिषेक नायर अब KKR के हेड कोच बन गए हैं. उनकी नियुक्ति के बाद चीजें बदल गई होंगी. रसेल को रिलीज़ किए जाने के पीछे सीधी वजह नायर ही हैं, क्योंकि अब वे अपनी टीम बनाना चाहते हैं. आपने उन्हें 12 करोड़ में रिटेन किया था. रसेल को रिलीज़ करने का फैसला सही नहीं है. क्योंकि यह रकम उनके जैसे खिलाड़ी के लिए बड़ी रकम नहीं है. वह वन्स इन ए जेनरेशन खिलाड़ी हैं. हां, वह फॉर्म में नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने रन भी बनाए. लेकिन जब कोच बदलते हैं, वे अपने बदलाव लाते हैं. मेरा मानना है कि यह एक बड़ा फैसला था.’

इसके अलावा मोहम्मद कैफ ने कहा कि, ‘रसेल की जो क्वालिटी और पावर है, उसे कैमरन ग्रीन जैसे चार खिलाड़ी भी पूरा नहीं कर सकते. जिस तरह वह खेलते हैं, 100 मीटर छक्के मारते हैं, और कई मैच उन्होंने KKR को लगभग हारी हुई स्थिति से जिताएं हैं. सातवें नंबर पर उनके जैसे खिलाड़ी बहुत कम हैं. मुझे लगता है कि KKR को रसेल को मिनी ऑक्शन में वापस खरीदना चाहिए.’

