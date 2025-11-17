Home > खेल > IND vs SA: ‘सब डर के खेल रहे हैं…’ INDIA की हार पर भड़का पूर्व खिलाड़ी, गंभीर एंड कंपनी से पूछे तीखे सवाल!

IND vs SA: कोलकाता में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना पड़ा. टीम इंडिया की इस हार के बाद भारतीय टीम का चारों तरफ आलोचना हो रही है. अब भारतीय टीम के एक दिग्गज ने गंभीर एंड कंपनी को आड़े हाथों लिया है.

By: Pradeep Kumar | Published: November 17, 2025 4:56:50 PM IST

India vs South Africa: भारत और द.अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाज़ों ने ईडन गार्डन्स में इतना खराब प्रदर्शन किया कि अब चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है. इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. इस हार के बाद अब भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. कैफ ने गौतम गंभीर एंड कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए कुछ तीखे सवाल पूछे हैं. 

टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल

कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है. एक समय पर जिस टीम की ताकत स्पिन गेंदबाज़ी को खेलना था, वो ही टीम अपने घर में बार-बार लगातारर विरोधी स्पिनर्स के सामने ढेर हो रही है. इसी को लेकर बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. कैफ का कहना है कि, ‘प्लेइंग इलेवन में लगातार बदलाव और बल्लेबाजों को बार-बार रोटेट क्यों किया जा रहा है?’ कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें यह अहसास नहीं होता कि कोई उनके लिए खड़ा है. कोई बैकिंग नहीं है, सब डर के खेल रहे हैं. सब डर के खेल रहे हैं, कोई खुलकर नहीं खेल रहा. मुझे लगता है कि इस टीम में बहुत उलझन है. जब खिलाड़ियों की जगह लगातार खतरे में हो, तो टर्निंग ट्रैक पर खेलना और भी मुश्किल हो जाता है. खिलाड़ियों का अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया है, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी आ गई है. जब इनसिक्योरिटी हो और आप टर्निंग ट्रैक पर खेलने जाएं, तो प्रदर्शन अच्छा नहीं होता.’

सुंदर ने कैसी खेली बेहतरीन पारी?

इसके अलावा मोहम्मद कैफ ने वॉशिंगटन सुंदर की शानदार पारी की तारीफ की और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने कोलकाता में बेहतर प्रदर्शन किया. कैफ ने कहा कि, ‘सुंदर ने अच्छा क्यों खेला? वह चेन्नई से आते हैं. वह टर्निंग ट्रैक पर खेलकर बड़े हुए हैं. उन्हें पता है कि कब पैरों का इस्तेमाल करना है, कब सॉफ्ट हैंड्स से खेलना है, और बॉटम हैंड कैसे रखना है. साई सुदर्शन भी चेन्नई से आते हैं. अगर वह नंबर 3 पर और सुंदर नंबर 8 पर होते, तो आप यह टेस्ट मैच जीत जाते. वह स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं’. 

