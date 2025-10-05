IND vs PAK Women: किसकी प्लेइंग XI होगी भारी? जानिए दोनों टीमों के मजबूत दावेदार

ICC Women’s World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 अक्टूबर, 2025 को ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के छठे मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी. यह मैच श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना चाहेगा. पाकिस्तान, जिसने महिला विश्व कप में अपने पिछले पांच मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अपने प्रदर्शन में सुधार दिखाना चाहेगा. 2025 टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में उसे बांग्लादेश ने हराया था.

Ind vs Pak मुक़ाबलों का हाल

पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हराया था और उन्हें वापसी करनी होगी. टीम को हर विभाग में सुधार की ज़रूरत है. ESPNcricinfo के अनुसार, वे भारत के खिलाफ भी अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहेंगे, जिसके खिलाफ वे हमेशा कम से कम 80 रन या पांच विकेट से हारते आए हैं.

भारतीय महिला टीम में कई प्रमुख नाम शामिल हैं, जो खुद को साबित करने के लिए उत्सुक होंगे. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और मैच के निर्णायक क्षणों में अवसर का लाभ उठाने के लिए वे प्रबल दावेदार होंगे.

कोलंबो में यह एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, जहां एक प्रसिद्ध भारतीय टीम अपने पड़ोसियों को धूल चटाने के लिए तैयार है. हेड-2-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो, भारत और पाकिस्तान 11 बार आमने-सामने हुए हैं. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 मैच जीते हैं.

भारत ने यहां 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 4 जीते हैं और एक हारा है. पाकिस्तान ने एक मैच खेला और उसे हार का सामना करना पड़ा. गौरतलब है कि इस विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला ही उनका पहला मैच था.

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वनडे विश्व कप का छठा मैच 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना: बाएं हाथ की यह खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न महिला वनडे सीरीज़ में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था. उन्होंने 47.53 की औसत से 32 अर्धशतकों और 13 शतकों के साथ 4896 रन बनाए हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 8 रन बनाए थे.

प्रतीका रावल: 25 वर्षीय प्रतीका रावल अपना पहला वनडे विश्व कप खेल रही हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 18 मैचों में 839 रन बनाकर प्रभावित किया है.

जेमिमा रोड्रिग्स: एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जो अनुभव प्रदान करती हैं. 52 मैचों में, उन्होंने दो शतकों और 7 अर्धशतकों के साथ 1457 रन बनाए हैं. यह उनका पहला विश्व कप है.

हरमनप्रीत कौर: 4170 वनडे रनों के साथ, भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड शानदार है. 27 विश्व कप मैचों में, हरमनप्रीत ने 49+ की औसत से 897 रन बनाए हैं (4 अर्धशतक, 3 शतक).

हरलीन देओल: यह खिलाड़ी अपना पहला वनडे विश्व कप खेल रही हैं. देओल ने 33.17 की औसत से 929 वनडे रन बनाए हैं. उनकी भूमिका अहम है.

ऋचा घोष (विकेट कीपर): इस युवा खिलाड़ी को निचले मध्यक्रम में आक्रामक प्रदर्शन करना होगा. ऋचा ने 26.82 की औसत से 912 रन बनाए हैं.

दीप्ति शर्मा: एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, दीप्ति एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर हैं. उन्होंने 2577 वनडे रन बनाए हैं और 143 विकेट लिए हैं. विश्व कप में, उन्होंने 331 रन बनाए हैं और 17 विकेट लिए हैं.

अमनजोत कौर: इस खिलाड़ी ने 10 मैचों में 28.85 की औसत से 14 विकेट लिए हैं. बल्ले से उन्होंने 19 से ज़्यादा की औसत से 155 रन बनाए हैं.

स्नेह राणा: 31 वर्षीय राणा इस टीम की एक और बड़ी खिलाड़ी हैं. उन्होंने 28.75 की औसत से 52 वनडे विकेट लिए हैं. उनके 12 विकेट विश्व कप में आए हैं.

क्रांति गौड़: यह तेज़ गेंदबाज़ अपना नियंत्रण और कुशलता दिखाना चाहेगी. उन्होंने महिला वनडे में 8 मैचों में 15 विकेट लिए हैं.

श्री चरणी: यह स्पिनर गेंदबाज़ी में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगी. श्री में प्रतिभा और योग्यता है.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

मुनीबा अली: इस चैंपियन बल्लेबाज़ ने पाकिस्तान के लिए 54 मैचों में 1327 रन बनाए हैं. उनका औसत 26 से ज़्यादा है और उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं.

ओमैमा सोहेल: 43 वनडे मैचों में, सोहेल ने 22 से ज़्यादा की औसत से 762 रन बनाए हैं, उन्होंने अब तक 3 अर्धशतक लगाए हैं.

फ़ातिमा सना (कप्तान): वह पाकिस्तान के लिए अपना 51वां वनडे खेल रही हैं. उन्होंने 17 से ज़्यादा की औसत से 615 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं. गेंदबाजी में, उन्होंने 64 विकेट लिए हैं.

नतालिया परवेज़: 12 मैचों में, उन्होंने 27.75 की औसत से 222 रन बनाए हैं. उन्होंने अब तक 1 अर्धशतक लगाया है.

सिदरा नवाज़ (विकेट कीपर): 76 वनडे मैचों में, उन्होंने बल्ले से 400 से ज़्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 0 अर्धशतक लगाए हैं और उनका औसत 10 से कम है.

इमान फ़ातिमा: वह पाकिस्तान के लिए अपना दूसरा वनडे खेल रही हैं. उन्हें अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है.

सैयदा अरूब शाह: 2 वनडे पारियों में, उन्होंने 13.25 की औसत से 4 विकेट लिए हैं. वह एक प्रमुख खिलाड़ी हैं और उनमें एक आशाजनक खिलाड़ी हैं.

डायना बेग: उन्होंने पाकिस्तान के लिए 57 विकेट लिए हैं और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बल्ले से 303 रन भी बनाए हैं.

रमीन शमीम: 12 मैचों में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए 11 विकेट लिए हैं और उनका औसत 34.90 है.

नशरा संधू: इस अनुभवी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के लिए वनडे में 27.24 की औसत से 104 विकेट लिए हैं. वह पिछले कुछ वर्षों में एक अच्छी खिलाड़ी रही हैं.

सादिया इक़बाल: उन्होंने 26.44 की औसत से 36 विकेट लिए हैं. अपने वनडे करियर में उन्होंने एक चौका लगाया है.

