IND vs PAK Womens World Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के मैच में आ सकती है बड़ी मुसीबत, रद्द हो जाएगा मैच?

INDIA vs PAKISTAN: महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मैच अब पाकिस्तान से होगा. इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वह पाकिस्तानी टीम के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी रखेंगी.

By: Pradeep Kumar | Published: October 5, 2025 12:54:02 AM IST

IND W vs PAK W: महिला वनडे वर्ल्ड कप में 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों का मुकाबला होने वाला है. ये मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. ऐसे में क्रिकेट फैंस को ये लग रहा है कि ये संडे तो उनके लिए सुपर संडे होने वाला है, लेकिन अब इस मैच को लेकर जो खबर आ रही है, उससे भारत और पाकिस्तान दोनो के ही क्रिकेट फैंस के हाथ मायूसी लग सकती है. क्योंकि इस मैच में बड़ी मुसीबत आ सकती है और हो सकती है कि इस मुसीबत की वजह से इस मैच को ही रद्द करना पड़े.

क्यों रद्द हो सकता है भारत-पाकिस्तान मैच?

महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मैच अब पाकिस्तान से होगा. इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वह पाकिस्तानी टीम के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी रखेंगी. मतलब साफ है कि एशिया कप 2025 की तरह यहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाएगी. नो हैंडशेक पॉलिसी को मुद्दा तो एक बार फिर से सुर्खियां बटोर ही रहा था, लेकिन अब इस मैच में एक और दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि मैच ही रद्द करना पड़ जाए. दरअसल इस मुकाबले के दौरान कोलंबो का खराब मौसम फैंस का मजा किरकिरा कर सकता है. ये भी हो सकता है कि बारिश की वजह से मैच ही रद्द हो जाए

बारिश बन सकती है बड़ी बाधा

5 अक्टूबर को कोलंबो के मौसम की बात की जाए तो मौसम इस मुकाबले में बड़ी बाधा बन सकता है. मैच शुरू होने से पहले सुबह के समय काफी ज्यादा बारिश होने की आशंका जताई जा रही है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में 12 बजे तक लगभग 50 फीसदी तक बारिश होने के चांस है वहीं ये मुकाबला दोपहर तीन बजे शुरू होगा. मैच के दौरान बादलों का जमावड़ा पूरी तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 99 फीसदी तक बादल मैदान के ऊपर देखने को मिलेंगे. ऐसे में लगातार हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है, जिससे मुकाबले में लगातार खलल पड़ सकता है.

टीम इंडिया की नजर दूसरी जीत पर

भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अपने अभियान का आगाज काफी शानदार तरीके से किया जिसमें उन्होंने पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ डकवर्थ लुईस नियमानुसार 59 रनों से जीत हासिल की. वहीं अब टीम इंडिया की नजरें लगातार दूसरी जीत हासिल करने पर है, ताकि वह प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच सके. भारतीय महिला टीम का वनडे में पाकिस्तान के खिलाफरिकॉर्ड  काफी शानदार है. अब तक दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है. वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल में अभी टीम इंडिया 2 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैचों में तीन अंकों के साथ पहले नंबर पर काबिज है. लेकिन अब टीम इंडिया की नज़र पाकिस्तान को मात देकर नंबर-1 की पोज़िशन पर कब्ज़ा करने पर है.

