Rohit Sharma से क्यों छीनी गई कप्तानी? पूर्व चयनकर्ता ने किया बड़ा खुलासा

भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले bcci ने एक हैरान करने वाला फैसला किया है. इस दौरे से पहले टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान बनाया गया है. जबकि श्रेयस अय्यर 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज़ के लिए उप-कप्तान होंगे. बता दें कि इस दौरे कि सबसे खास बात ये है कि इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल. रोहित शर्मा के रहते हुए शुभमन गिल को कप्तानी सौंपने के पीछे चयनकर्ताओं क्या मंशा है इस बात का खुलासा पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता मदन लाल ने किया.

‘गिल को कप्तान बनाना एक दूरदर्शी कदम’

क्रिकेट प्रेडिक्ट के एक विशेष एपिसोड में बोलते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर, कोच और चयनकर्ता मदन लाल ने सेलेक्टर्स के इस कदम की प्रशंसा की. उन्होने कहा कि “सेलेक्टर्स का यह एक बेहतरीन फैसला है. गिल को कप्तान बनाना एक दूरदर्शी कदम है. वह विश्व कप के लिए तैयार होंगे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गिल की कप्तानी में रोहित शर्मा कैसा प्रदर्शन करते हैं.”

वह भविष्य हैं-मदन लाल

मदन लाल ने आगे कहा कि ‘शुभमन गिल एक बेहतरीन कप्तान हैं और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित किया है. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के दौरान वह डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए थे. वह भविष्य हैं और चयनकर्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है. हमें उन्हें एक कप्तान के रूप में परिपक्व होने का समय देना चाहिए खासकर जब हमारा लक्ष्य 2027 में वनडे में शानदार प्रदर्शन करना है. यह सीरीज़ उन्हें ज़रूरी अनुभव प्रदान करेगी.’

2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे विराट और रोहित!

पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर डेविड गौवर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे. लेकिन ऋषभ पंत, हालांकि चोटिल रहते हैं, वह खेलेंगे. टीम युवाओं पर निर्भर करेगी गिल जैसे युवा नेतृत्वकर्ताओं पर निर्भर करेगी. यह उनके लिए आगे बढ़ने और भारत को सफलता की ओर ले जाने का एक बेहतरीन अवसर है.”

क्या है BCCI का प्लान

रोहित के कप्तानी से हटना भारत की कप्तानी नीति में एक बड़ा बदलाव है. हालांकि वनडे टीम में रोहित और कोहली का भविष्य उनकी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. लेकिन मुख्य फोकस 2027 वर्ल्ड कप के लिए मजबूत नेतृत्व तैयार करना है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), और यशस्वी जायसवाल.