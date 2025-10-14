Home > खेल > भारत ने जीता दूसरा टेस्ट मैच, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से किया अपने नाम

भारत ने जीता दूसरा टेस्ट मैच, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से किया अपने नाम

India vs West Indies Delhi Test: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है. अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत ने दिल्ली में दूसरे टेस्ट में भी जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम किया.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 14, 2025 11:41:31 AM IST

India Win Delhi Test

India vs West Indies Delhi Test Match Highlights: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से पराजित कर दिया है. शुभमन गिल ने टेस्ट कप्तान के रूप में पहली सीरीज जीतने में सफलता हासिल की. दिल्ली टेस्ट में मिली जबरदस्त जीत के बाद टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है. दूसरी पारी में भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने पहले एक घंटे के अंदर ही पूरा कर जीत दर्ज की.

भारत ने पहली पारी 518 रनों में की थी घोषित (India declared their first innings at 518 runs)

कप्तान के रूप में पहली बार टेस्ट मैच में टॉस जीतने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी. जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 पर सिमट गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने मेहमान टीम को फॉलोऑन दिया. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 390 रन बनाकर भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसका पीछा करते हुए केएल राहुल ने अर्धशतक जड़ा.

भारत को जीत के लिए मिला था 121 का लक्ष्य (India had a target of 121 to win)

कैंपबेल और होप के शतक के बाद रोस्टन चेज और जस्टिन ग्रीव्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचाया. चेज ने 40 और ग्रीव्स ने 50 रन बनाए. जयडेन सील्स ने 32 रन बनाए, जिसके सहारे वेस्टइंडीज भारत के सामने जीत के लिए 121 का लक्ष्य रख पाया. इतिहास में सिर्फ चौथी बार ऐसा हुआ जब भारत ने विरोधी टीम को फॉलो ऑन दिया और फिर टीम इंडिया को चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा.

पहली पारी में 175 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में 8 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद केएल राहुल और साई सुदर्शन के बीच 79 रनों की साझेदारी हुई, मैच के अंतिम दिन सुदर्शन 39 रन बनाकर रोस्टन चेज की गेंद पर कैच आउट हुए.

कुलदीप यादव ने लिए 5 विकेट (Kuldeep Yadav took 5 wickets)

वेस्टइंडीज की पहली पारी तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 248 रनों पर सिमट गई. कुलदीप यादव ने एलिक अथानासे, शाई होप, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स को आउट करके 5 विकेट अपने नाम किया. इसके अलावा, अन्य गेंदबाजों की बात करें तो रवींद्र जडेजा ने भी तीन विकेट लिए, ये तीनों उन्होंने दूसरे दिन लिए.  मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में एक-एक विकेट लिया. 

दोहरा शतक लगाने से चूके जायसवाल (Jaiswal missed out on scoring a double century)

दिल्ली टेस्ट में भारत की पहली पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्यवश 175 रन पर रन आउट हो गए. जायसवाल की बल्लेबाजी शैली को देखते हुए यह माना जा रहा था कि इस टेस्ट मैच में वो दोहरा शतक जड़ कर ही दम लेंगे. लेकिन जल्दबाजी में जायसवाल रन आउट हो गए और उनका दोहरा शतक लगाने का सपना टूट गया. 

india vs west indies delhi testIndia vs west indies test seriesMohammed Sirajsai sudarshanSHUBMAN GILL
भारत ने जीता दूसरा टेस्ट मैच, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से किया अपने नाम

