Women’s World Cup: आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुरके में खेलने उतरीं बांग्लादेश की खिलाड़ी, जानिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई!

BAN W vs SA W: बांग्लादेश और द.अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में बांग्लादेश की टीम को आखिरी ओवर में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम काफी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 14, 2025 7:08:54 AM IST

Bangladesh Women’s Cricket Team: भारत और श्रीलंका में इन दिनो महिला विश्व कप 2025 खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही हैं. इस टूर्नामेंट में 14वां मुकाबला काफी ज़्यादा रोमांचक रहा. बांग्लादेश और द.अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में बांग्लादेश की टीम को आखिरी ओवर में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन इस मैच के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम काफी ज़्यादा चर्चाओं में आ गई है. दरअसल इस मैच के दौरान एक फोटो सोशल मोडियाा पर काफी तेज़ी से वायरल हुई. जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया. खास बात ये रही कि इस तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ तो खींचा ही, इसके अलावा जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो ये पूछने पर मजबूर हो गया कि क्या बांग्लादेशी खिलाड़ी वाकई में बुरका पहनकर खेल रही हैं? 

सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में दमदार प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस टीम को ज़्यादातर मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. बांग्लादेश ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 मैच खेले हैं और इन 4 मुकाबले में से उसे 3 में हार का सामना करना पड़ा है. बांग्लादेशी की लड़कियां कोशिश तो पूरी कर रही हैं, लेकिन जीत उन्हें नसीब नहीं हो पा रही है. इसी बीच अब इस टीम से जुड़ी एक फोटो से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इस फोटो में मैदान पर बुरका पहने दो लड़कियां खड़ी हैं और इसमें से एक के हाथ में बैट है. फोटो में स्कोरकार्ड का ग्राफिक्स नजर आ रहा है, जो महिला वर्ल्ड कप 2025 जैसा ही है. इस स्कोरकार्ड के मुताबिक ये फोटो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच की है. अलग-अलग अकाउंट्स से ये फोटो शेयर की जा रही है. किसी ने इसे बांग्लादेश के लोकल टूर्नामेंट की फोटो बताकर शेयर किया है तो किसी ने बांग्लादेशी टीम का मजाक उड़ाते हुए इसे शेयर किया है.

क्या है इस फोटो की सच्चाई?

अब सवाल ये है कि क्या ये सच है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मौजूदा वर्ल्ड कप में बुरका पहनकर खेल रही है? क्या सच में बांग्लादेशी महिला टीम बुरके में क्रिकेट खेलने के लिए उतरी गईं? हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है लेकिन क्या वहां की महिलाएं बुरका पहनकर क्रिकेट खेलती हैं? जवाब है नहीं. बांग्लादेशी टीम को निशाना बनाकर शेयर की जा रही ये फोटो एडिटेड है और पूरी तरह से फर्जी है. बांग्लादेशी खिलाड़ी भी टूर्नामेंट की बाकी महिला क्रिकेटर्स की तरह रेगुलर जर्सी और क्रिकेट किट पहनकर ही खेल रही हैं और बुरका पहनकर खेलने के दावे सारे गलत हैं.

