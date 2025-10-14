Home > खेल > IPL 2026 से पहले Kolkata Knight Riders ने लिया बड़ा फैसला, 4-4 तूफानी खिलाड़ी होंगे टीम से बाहर!

IPL 2026 से पहले Kolkata Knight Riders ने लिया बड़ा फैसला, 4-4 तूफानी खिलाड़ी होंगे टीम से बाहर!

KKR: IPL 2025 में केकेआर का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा था. टीम ने 14 में से सिर्फ 5 मैच जीते और अंकतालिका ये टीम आठवें स्थान पर रही. ऐसे में अब IPL 2026 की नीलामी से पहले किंग खान की ये टीम 4-4 धांसू खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर सकती है.

IPL 2026 MINI AUCTION: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रदर्शन IPL 2025 में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम ने 14 में से सिर्फ 5 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में ये टीम आठवें स्थान पर रही. तीन बार की चैंपियन टीम KKR के लिए यह सीजन बेहद निराशाजनक रहा. अब जब IPL 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो KKR मैनेजमेंट कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकता है. ऐसी संभावना है कि फ्रेंचाइज़ी कुछ महंगे और निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है. ऐसे मे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक KKR की टीम से 4-4 तूफानी खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला लिया जा सकता है.

वेंकटेश अय्यर 

KKR ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वे इस कीमत के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 142 रन बनाए और उनका औसत रहा मात्र 20.28 का. वेंकटेश का टी20 करियर जरूर प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 62 मैचों में 1468 रन, जिसमें एक शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं, लेकिन IPL 2025 में उनकी फॉर्म ने फ्रेंचाइज़ी को निराश किया. ऐसे में KKR की टीम उन्हें रिलीज़ करके किसी और दमदार ऑलराउंडर पर दांव लगा सकती है.

एनरिक नॉर्ट्जे 

द. अफ्रीकी तेज गेंदबाज़ एनरिक नॉर्ट्जे को KKR ने ₹6.50 करोड़ में टीम में शामिल किया था, लेकिन चोटों के चलते वह पूरे सीजन में सिर्फ 2 मैच ही खेल पाए और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके. IPL में नॉर्ट्जे ने अब तक 48 मैचों में 61 विकेट लिए हैं, लेकिन उनके साथ फिटनेस की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं. ऐसे में अब KKR की टीम शायद उन्हें रिलीज़ करके एक नए तेज गेंदबाज़ की तलाश कर सकती है.

क्विंटन डी कॉक 

दक्षिण अफ्रीका के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को KKR ने ₹3.6 करोड़ में खरीदा था. लेकिन वे भी अपनी काबिलियत के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सके. IPL 2025 में उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 152 रन बनाए. हालांकि डी कॉक के नाम IPL में 3309 रन हैं, लेकिन उम्र, फॉर्म और उपलब्ध विदेशी विकल्पों को देखते हुए KKR उन्हें रिलीज़ कर सकती है ताकि किसी युवा और इन-फॉर्म विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज़ को टीम में शामिल किया जा सके.

स्पेंसर जॉनसन 

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ स्पेंसर जॉनसन को KKR ने ₹2.8 करोड़ में खरीदा था. लेकिन वे भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले और 1 ही विकेट ले सके. उनकी गति, लाइन-लेंथ की कमी और IPL के दबाव में न टिक पाने की वजह से KKR उन्हें रिलीज़ कर सकती है और IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में एक बेहतर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज़ की तलाश में जा सकती है.

