IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज दौरे के लिए इन 5 स्टार खिलाड़ियों को भारतीय टीम से कर दिया गया ड्रॉप

India vs West Indies 2025: वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहां 2 अक्टूबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी. टीम की कमान युवा बल्लेबाज़ शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि रवींद्र जडेजा उप-कप्तान बनाए गए हैं और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज़ की भी वापसी हुई है. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कई स्टार खिलाड़ियों को इस टीम में जगह नहीं मिली. ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाई है, उन्हें चयनकर्ताओं ने नज़रअंदाज़ कर दिया. इस आर्टिकल में हम उन 5 धुरंधर खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुनी गई टीम से बाहर कर दिया गया है.

1. करुण नायर (Karun Nair Dropped)

करुण नायर को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ (India vs West Indies Test 2025) के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. करुण नायर को टेस्ट टीम में जगह मिलने की उम्मीद थी. लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए सही नहीं समझा और उन्हें ड्रॉप कर दिया है. मालूम हो कि करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे के दौरान चार टेस्ट मैचों में कुल 205 रन बनाए. उन्होंने केवल एक अर्धशतक बनाया, जो इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में आया था. करुण ने आठ साल बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी और एकबार फिर से उनका करियर खतरे में पड़ गया है.

2. सरफराज खान (Sarfaraj khan)

सरफराज खान को वेस्टइंडीज दौरे के लिए नहीं चुना गया था. हालाँकि, उनके चयन की उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया है और अपना वजन कम किया है. सरफराज ने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. हालाँकि, उन्होंने अब तक केवल छह टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 371 रन बनाए हैं.

भारत के बेटे से डर गए पाकिस्तानी, बैन करवाया Abhishek Sharma का एक्स अकाउंट

3. ईशान किशन (Ishan kishan)

ईशान किशन ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था, लेकिन तब से उन्हें लगातार टेस्ट टीम से नजरअंदाज किया जा रहा है. ईशान किशन ने केवल दो टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 78 रन बनाए हैं. चयन समिति ने ईशान की जगह एन. जगदीशन को तरजीह दी. अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईशान किशन की फिटनेस अहम भूमिका निभाती है. जब हमने इंडिया ए के लिए टीम चुनी थी, तब ईशान फिट नहीं थे. जगदीशन टीम का हिस्सा थे, लेकिन ईशान नहीं थे. ईशान को और क्रिकेट खेलकर अपना प्रदर्शन दिखाना होगा.

4. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur)

करुण की तरह, शार्दुल ठाकुर को भी वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में नहीं चुना गया. शार्दुल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दो मैचों में कुल 46 रन बनाए. नतीजतन, उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया है.

5. मोहम्मद शमी (Mohammad shami)

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मैच 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. तब से, उन्हें लगातार टेस्ट टीम से नजरअंदाज किया जा रहा है. कुल मिलाकर, शमी ने 64 टेस्ट मैच खेले हैं और 229 विकेट लिए हैं.

Rohit Sharma की फिटनेस से चौंके फैंस, वज़न कम कर ODI सीरीज़ के लिए तैयार