India vs West Indies: दिल्ली टेस्ट से पहले बड़ा उलटफेर? गिल कप्तान, जडेजा बाहर
Team India: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करेंगे. रवींद्र जडेजा को आराम दिए जाने की संभावना है और के एल राहुल उपकप्तान बन सकते हैं.

By: Sharim Ansari | Published: October 6, 2025 9:34:27 AM IST

Big Changes in Indian Test Team
Big Changes in Indian Test Team

Arun Jaitley Stadium: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखा, क्योंकि वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे, जबकि भारत ने 448 रन पर पारी घोषित कर दी थी. इस बीच BCCI ने दूसरे टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का भी चयन कर लिया है. शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में कप्तान होंगे, जबकि के एल राहुल को उप-कप्तान बनाया जा सकता है.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा दूसरा टेस्ट मैच

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज़ का दूसरा मैच राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच 10 अक्टूबर से शुरू होगा. इस मैच में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से दिल्ली में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है. भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मैच काफी रोमांचक हो सकता है, क्योंकि यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है, जहां बल्लेबाज रन बना सकते हैं.

शुभमन ही होंगे कप्तान

युवा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट में एक बार फिर टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. गिल पहली बार भारतीय सरज़मीन पर टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. इससे पहले, उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कप्तान नियुक्त किया गया था. उस सीरीज में, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज दो-दो से बराबरी पर समाप्त की थी, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा था. अब गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे.

विराम ले सकते हैं जडेजा

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक लगाने वाले उपकप्तान रवींद्र जडेजा को दूसरे टेस्ट के लिए आराम दिया जा सकता है. टीम इंडिया के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है.

हालांकि, उनके कार्यभार को नियंत्रित करने के लिए उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह के एल राहुल को उपकप्तान नियुक्त किया जा सकता है. गौरतलब है कि इंग्लैंड में पांचवें टेस्ट में पंत के चोटिल होने के बाद के एल राहुल ने उपकप्तान की भूमिका निभाई थी. इसलिए अब उन्हें आधिकारिक तौर पर इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है.

यह हो सकती है भारत की दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), तनुश कोटियन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

