क्रिकेट मैच में दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत, मच गया हड़कंप; Video हुआ वायरल

Yash Thakur Yash Dhull clash: ईरानी कप 2025 के आखिरी दिन, रविवार, 5 अक्टूबर को, मैदान पर खिलाड़ियों के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली. हालात इतने खराब हो गए कि अंपायर को आकर बीच-बचाव करना पड़ा. असल में मामला विदर्भ के यश ठाकुर और शेष भारत के यश धुल के बीच लगभग हाथापाई हो गई. खेल के आखिरी रोमांचक दिन, जब दिल्ली का बल्लेबाज़ शानदार फॉर्म में था, ठाकुर ने धुल को आउट कर दिया, जिसके कारण यह घटना घटी.

63वें ओवर की पहली गेंद पर ठाकुर द्वारा शॉर्ट गेंद फेंकने के बाद, जब धुल 116 गेंदों पर 92 रन बनाकर खेल रहे थे, तब आरओआई बल्लेबाज़ ने कट शॉट खेलने की कोशिश की. धुल शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए, जिसके बाद अथर्व ताइदे ने सीमा रेखा के पास एक शानदार कैच लपका, जिसके बाद ठाकुर ने जमकर जश्न मनाया.

खिलाड़ियों के बीच बहस से हुई शुरूआत

चूंकि खेल अभी भी अधर में था और धुल मेज़बान टीम के लिए अहम विकेट थे, इसलिए विदर्भ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने अपने जश्न में काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया. हालांकि, आरओआई बल्लेबाज़ को ठाकुर का जश्न बुरा लगा, और दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के पास आकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे.

जब मैदान पर मौजूद अधिकारियों ने व्यवस्था बनाए रखने और खिलाड़ियों को अलग रखने के लिए हस्तक्षेप किया, तो ऐसा लगा जैसे भावनाएं फूटने ही वाली थीं. जब विदर्भ के खिलाड़ी ठाकुर को धुल से अलग करने के लिए बीच में आए, तो गेंदबाज़ को अंपायरों से बात करते देखा गया.

दोनों ही खिलाड़ियों की अब हो रही आलोचना

कमेंटेटरों ने दोनों खिलाड़ियों की हरकतों की आलोचना की, और विवेक राजदान ने कहा कि उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए. “बीच में थोड़ी खींचतान हुई, माहौल ऐसा ही था. लेकिन हर किसी को अपनी सीमाएं याद रखनी चाहिए. यह बेहद ज़रूरी है.”

विदर्भ ने शेष भारत को 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप चैंपियनशिप जीती. आरओआई ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 30 रन से की, लेकिन वे नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रहे, जब तक कि धुल और मानव सुथार ने सातवें ओवर में 104 रनों की साझेदारी नहीं कर ली. ठाकुर द्वारा धुल और अंशुल कंबोज के शुरुआती विकेट लेने के बाद आरओआई अंततः 267 रनों पर आउट हो गई.

