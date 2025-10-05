IND A vs AUS A: प्रभसिमरन सिंह ने ठोका तूफानी शतक, अय्यर और पराग ने जमाए अर्धशतक, भारत ने जीती सीरीज़
India A vs Australia A: इंडिया ए की जीत में कप्तान श्रेयस अय्यर और रियान पराग ने भी अर्धशतक लगाए. इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए की टीम ने 24 गेंद बाकी रहते ही 322 रन बनाकर मैच जीत लिया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 5, 2025 11:06:56 PM IST

IND A Beat AUS A: इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले गए तीसरे अनऑफिशियल वनडे मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया और 2 विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली इंडिया ए की टीम ने 3 मैचों की इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया. इंडिया ए की जीत में प्रभसिमरन सिंह शानदार शतक जड़ा. प्रभसिमरन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाज़ों की जमकर कुटाई की और 68 गेंदों में 102 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर और रियान पराग ने भी अर्धशतक लगाए. इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंडिया ए की टीम ने 24 गेंद बाकी रहते ही 322 रन बनाकर मैच जीत लिया.

इंडिया ए को कैसे मिली जीत?

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम पहले बल्लेबाज़ी के लिए उतरी. ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को शुरुआती झटके जरुर लगे, लेकिन उनके कप्तान जौक एडवर्ड्स ने 75 गेंदों में 89 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लियाम स्कॉट ने भी तेज़ी से 73 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 49.1 ओवर में 316 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल हुई. इसके जवाब में प्रभसिमरन सिंह ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया ए के अरमानों पर पानी फेरने की शुरुआत कर दी. इंडिया ए की टीम आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी. 35वें ओवर तक इंडिया ए की टीम ने 3 विकेट पर 262 रन बनाकर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से विकेटों का पतन शुरू हो गया. इंडिया ने 57 गेंदों में 5 विकेट खो दिए. एक समय पर इंडिया ए का स्कोर 301 रन पर 8 विकेट हो गया था. इसके बाज विप्रज निगम ने 32 गेदों पर नॉटआउट 24 रन बनाए और दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने भी नॉटआउट 7 रन बनाकर इंडिया ए को 24 गेंद पहले ही जीत दिला दी. 

प्रभसिमरन ने ठोका तूफानी शतक

इंडिया एक को 317 रनों का लक्ष्य मिला, इस टार्गेट का पीछा करने अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी उतरी. अभिषेक शर्मा 25 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि इन दोनों ओपनर्स ने इंडिया ए को शानदार शुरूआत दिलाई और तेज़-तर्रार 83 रन जोड़े. इसके बाद तिलक वर्मा भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. भले ही एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से प्रभसिमरन सिंह लगातार ऑस्ट्रेलिया ए के गेंदबाज़ों को डोज दे रहे थे, वो चौके-छक्के लगा रहे थे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे. प्रभसिमरन सिंह ने सिर्फ 66 गेंदों में अपना शतक ठोक दिया. इसके बाद श्रेयस अय्यर और रियान पराग ने भी फिफ्टी लगाई और इंडिया ए को जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही इंडिया ए की टीम ने 3 मैचों की इस अनऑफिशियल वनडे सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया.

