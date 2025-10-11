यशस्वी जायसवाल ही नहीं ये नामी खिलाड़ी भी चूके हैं दोहरे शतक से, राहुल द्रविड़ रहे सबसे अनलकी
यशस्वी जायसवाल ही नहीं ये नामी खिलाड़ी भी चूके हैं दोहरे शतक से, राहुल द्रविड़ रहे सबसे अनलकी

Yashasvi Jaiswal Miss Double Century: दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल 175 रन पर रनआउट हो गए. जिसकी वजह से वो दोहरा शतक लगाने से चूक गए.

By: Sohail Rahman | Published: October 11, 2025 10:39:01 AM IST

Yashasvi Jaiswal Run Out: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी है. इस बीच टेस्ट मैच के दूसरे दिन 175 रन के निजी स्कोर पर यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए. जिसकी वजह से वो दोहरे शतक से चूक गए हैं. पहले दिन के खेल में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 173 रन बना लिए थे. स्टंप्स तक भारत ने 90 ओवर के बाद 318/2 का स्कोर बना लिया था, जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर थे. जायसवाल ने अपना सातवां टेस्ट शतक पूरा किया और सचिन तेंदुलकर के साथ 24 साल की उम्र से पहले सात या उससे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय बन गए.

सुदर्शन ने बनाया करियर का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर

दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. दूसरे दिन के शुरुआत में ही यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक बनाने से चूक गए और रन आउट हो गए. हालांकि, जायसवाल ने पहले दिन अपने करियर का 7वां शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. पहले दिन के खेल में केएल राहुल 38 और बी साई सुदर्शन ने अपने करियर का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 87 रन बनाया, जो अपने पहले शतक से केवल 13 रन से चूक गए. वेस्टइंडीज के लिए जोमेल वारिकन ने दो विकेट लिए, जिसमें केएल राहुल को चौंका देने वाली एक जादुई गेंद भी शामिल थी, क्योंकि बाद में उन्हें स्टंप आउट कर दिया गया.

कौन-कौन से बल्लेबाज सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर पर हुए रन आउट?

  • 218 – संजय मांजरेकर बनाम पाकिस्तान, लाहौर 1989
  • 217 – राहुल द्रविड़ बनाम इंग्लैंड, द ओवल 2002
  • 180 – राहुल द्रविड़ बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलकाता 2001
  • 175 – यशस्वी जायसवाल बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली 2025
  • 155 – विजय हजारे बनाम इंग्लैंड, मुंबई बीएस 1951
  • 144 – राहुल द्रविड़ बनाम श्रीलंका, कानपुर 2009

कैसे आउट हुए यशस्वी?

जायसवाल एक बड़ी गड़बड़ी के बाद रन आउट हो गए! उन्होंने शुरुआत में रन लेने का फैसला किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. गिल और जायसवाल के बीच मिस कम्युनिकेशन की वजह से भारत को नुकसान हुआ. भारत की टीम दूसरे दिन की शुरुआत में तीसरा गंवा दी.  गलत संचार का एहसास होने पर जायसवाल पीछे मुड़े, लेकिन क्रीज से बाहर गिर गए. थ्रो कीपर के छोर पर टेविन इमलाच के पास पहुंचा, जिन्होंने कोई देरी किए बिना गेंद को स्टंप्स से सटाकर जायसवाल को आउट कर दिया. जायसवाल ने अपनी इस बेहतरीन पारी में 258 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौकों की मदद से 175 रन बनाए.

