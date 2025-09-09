संजू सैमसन की जगह इस खिलाड़ी को मिलेगी टीम में जगह ? सूर्यकुमार यादव ने किया साफ

Asia Cup 2025: दुबई में भारत अपने एशिया कप 2025 (asia cup 2025) के अभियान की शुरुआत कल ( 10 सितंबर) से करेगा। इससे पहले संजू सैमसन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अपने पिछले 10 मैचों में तीन टी20I शतकों के बावजूद यह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कथित तौर पर टीम से बाहर होने की कगार पर है,और उनकी जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है।

‘चिंता मत करो, हम सही फैसला लेंगे’

कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से सीधे सैमसन की भूमिका के बारे में पूछा गया। मुस्कुराते हुए, सूर्या ने जवाब दिया, “सर, मैं आपको प्लेइंग इलेवन की जानकारी मैसेज कर दूंगा। हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। चिंता मत करो, हम कल सही फैसला लेंगे।”

टीम की तैयारियां कैसी हैं ?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि टीम की तैयारियां कैसी हैं। उन्होंने कहा कि टीम ने जनवरी के बाद से कोई टी20 सीरीज़ नहीं खेली है, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें फॉर्म में बने रहने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, ‘हम चुनौती स्वीकार करते हैं और देखते हैं कि कल से आगे क्या होता है।’

भारत अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में यूएई के खिलाफ करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस अहम मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं। कप्तान के बयान से साफ है कि टीम प्रबंधन उनके बारे में सोच रहा है और जल्द ही सही फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.